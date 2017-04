Hết vé máy bay siêu rẻ, tàu xe chỉ còn ghế ngồi dịp 30/4

Giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt đầu từ ngày 27/4 kéo dài tới hết 3/5, Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific cho biết thực hiện tăng tải tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội/TPHCM đi các điểm du lịch như Đà Nẵng/Nha Trang/Phú Quốc, trong đó đường bay tăng thêm nhiều nhất là Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng; Hà Nội/TPHCM- Phú Quốc; Hà Nội/ TPHCM - Nha Trang.

Theo các hãng hàng không, đến thời điểm này đã hết vé máy bay siêu rẻ và vé 0 đồng, hệ thống bán vé trực tuyến ghi nhận chỉ còn vé máy bay giá trung bình và mức cao. Lí do là tâm lý mua vé sớm của hành khách đã khai thác “cạn” dải vé giá rẻ, còn lại vé giá cao ít được lựa chọn nên vẫn còn trong “kho”.

Đối với các đường bay quốc tế, như Hà Nội/TPHCM đi Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan, Singapore, các mức giá thấp đã không còn, vì nhiều khách đã đặt hết vé từ sớm, chủ yếu đối với khách lẻ. Còn hành khách đi tour đã được các công ty du lịch khóa chỗ.

Với đường sắt, hoạt động bán vé tàu dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã được triển khai từ giữa tháng 3. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết tổ chức chạy thêm khoảng 19 mác tàu khách trên các tuyến. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 8 đôi tàu tuyến TP.HCM - Nha Trang và 4 đoàn tàu tuyến TP.HCM - Quy Nhơn. Các tuyến tang tải tập trung tới điểm du lịch miền Trung.

Cao điểm chiều đi tập trung vào các ngày 27, 28, 29/4, trong đó cao điểm nhất là ngày 28/4; chiều các tuyến về là ngày 1/5 và 2/5. Giá vé nằm mềm cao nhất là 467.000 đồng/vé, ngồi cứng không điều hòa 181.000 đồng/vé, cá biệt chặng Hà Nội - Sa Pa có thêm vé không chỗ giá 150.000 đồng/vé. Tuy nhiên, đến nay hành khách chỉ còn chủ yếu là ghế ngồi và hành khách chỉ mua được ở các chặng gần và các điểm đến ít hấp dẫn.

Vé tàu hiện chỉ còn ghế ngồi, vé giường nằm đều đã cạn kiệt

Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị vừa lên kế hoach tăng hơn 400 chuyến xe khách phục vụ người dân dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Về giá vé, thông tin từ các đơn vị cho hay, chưa có sự thay đổi so với ngày thường.

Với vận tải xe khách theo tuyến cố định, theo đánh giá của Công ty bến xe Hà Nội nhu cầu đi lại của hành khách tăng đột biến và đặc biệt là các tuyến ngắn, có điểm du lịch. Ở phía Bắc, từ Hà Nội đi Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên... sẽ là những tuyến “nóng” trong dịp này.

Ông Nguyễn Anh Toàn - Giám Đốc Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội - cho biết, công ty đã lên kế hoạch tăng cường hơn 400 chuyến trong hai ngày 28 và 29-4. Nếu nhu cầu vẫn tăng, công ty sẽ chỉ đạo các bến xe điều chuyển các xe hợp đồng đã ký kết đến bến giải toả khách với mục tiêu là không để khách đến bến không có xe đi.

Hà Nội tăng tải hàng trăm chuyến xe khách đi các tỉnh

Giám đốc Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng cho biết them, ngoài việc tăng cường phương tiện, Công ty cũng yêu cầu các bến xe tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự cho hành khách, cũng như phương tiện ra vào bến. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải hàng hoá lẫn với hành khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng các chất kích thích để đảm bảo an toàn cho người và tài sản hành khách đi xe…

Châu Như Quỳnh