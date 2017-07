Hành khách đi máy bay nghi xách theo đạn và kíp nổ

Thời gian gần đây, lực lượng an ninh sân bay quốc tế Nội Bài liên tục phát hiện nhiều trường hợp hành khách đi máy bay mang theo các vật phẩm nguy hiểm. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Vụ việc mới đây nhất xảy ra hôm 27/6, hành khách vi phạm tên là K.X. (20 tuổi), quốc tịch Lào. Khách này có vé đi chuyến bay quốc tế QV312, chặng bay Hà Nội - Viêng Chăn.

Qua soi chiếu hành lý ký gửi của khách K.X. phát hiện 1 khẩu súng bắn đạn bi bằng khí gas, 1 hộp tiếp đạn không có đạn, kim loại màu đen, trên thân có ghi chữ Pietro Beretta và có dòng số chìm KJ33749793, made in Italy trong hành lý ký gửi.

Cũng trong thời gian này, hành khách Chu T. M. (27 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị lực lượng an ninh lập biên bản vì có hành vi vận chuyển 11 vật phẩm nguy hiểm không nhãn hiệu có chức năng phát tia lửa điện trên chuyến bay VJ145 chặng bay Hà Nội - TPHCM.

Theo quy định bắt buộc, trước khi lên máy bay, hành khách cùng hành lý xách tay đều phải đi qua cửa soi chiếu an ninh và làm thủ tục an ninh

Hồi cuối tháng 4, cơ quan an ninh sân bay Nội Bài cũng bàn giao cho cơ quan công an hành khách Trần. Đ. H. (30 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, TP.Hà Nội). Hành khách H vận chuyển trên chuyến bay CI 0792, từ Hà Nội đi Mỹ 1 kiện hàng chứa gần 40 vỏ đạn kim loại màu đồng, trên thân có chữ nước ngoài và số.

Liên quan đến vận chuyển súng, cơ quan an ninh phát hiện hành khách Nguyễn. Q. H. (28 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) gửi 1 kiện hàng đồ điện tử được đóng trong thùng carton nhằm chuyển đi TPHCM.

Cơ quan an ninh tiến hành kiểm tra trực quan và ghi nhận kiện hàng là 1 đầu kỹ thuật số hiệu CITIZEN, đáng nói bên trong đầu kỹ thuật số này chứa 1vật phẩm dạng hình súng K54 tháo rời hộp tiếp đạn, trên thân súng có ghi DEC.19.1911.AUG.19.1913.

Cùng đó, kiện hàng còn chứa 1 vật dạng hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, 1 túi nilon màu trắng bên trong có 80 viên bi hình tròn bằng kim loại, màu trắng.

Theo cơ quan an ninh hàng không, hành khách bị phát hiện không chỉ vận chuyển trái phép súng đạn mà có cả các vật phẩm nghi là kíp nổ. Những “hành lý” nguy hiểm này được xác định là thuộc sở hữu của những hành khách ít tuổi.

Cụ thể, vào trung tuần tháng 2, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã lập biên bản vi phạm đối với hành khách Hoàng. V. V. (19 tuổi, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) do có hành vi vận chuyển 5 vật phẩm hình dạng viên đạn và 1 vật phẩm hình dạng nghi là kíp nổ để trong hành lý xách tay.

Khi hành khách Hoàng. V. V. đi qua điểm kiểm tra an ninh soi chiếu Nội địa đi sảnh E - nhà ga hành khách T1 thì bị nhân viên an ninh nghi ngờ và giữ lại kiểm tra.

Xác định hành khách V đi cùng nhóm 4 nam thanh niên đều từ 17-18 tuổi, có vé trên chuyến bay BL801 từ Hà Nội đến TPHCM.

Theo yêu cầu của Cảng vụ hàng không miền Bắc, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao toàn bộ vật phẩm và những người có liên quan cho Đồn công an sân bay Quốc tế Nội Bài điều tra làm rõ.

Thời gian gần đây, cơ quan an ninh sân bay Nội Bài liên tục phát hiện hành khách mang vật phẩm nguy hiểm, bao gồm cả súng và kíp nổ khi đi máy bay

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo quy định có 6 danh mục vật phẩm nguy hiểm bị cấm mang theo người và hành lý lên máy bay, gồm: Vũ khí hoặc dụng cụ được thiết kế để gây thương tích cho tính mạng con người hoặc các vật gây nên sự nhầm lẫn là vũ khí; Các thiết bị được thiết kế để gây mê hoặc làm bất động đối tượng;

Các vật sắc, nhọn có thể sử dụng được để gây thương tích nghiêm trọng; Các dụng cụ lao động có thể sử dụng được để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa đến an toàn của tàu bay; Các đồ vật, dụng cụ có thể sử dụng được để gây thương tích nghiêm trọng khi tấn công; Chất nổ, chất cháy và thiết bị có thể sử dụng được để gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe dọa an toàn của tàu bay.

Châu Như Quỳnh