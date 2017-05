Hàng ngàn người dân và du khách tham dự lễ hội Phật Đản

Hội An:

Tại trung tâm phố cổ Hội An, chùa Pháp Bảo được trang trí hoành tráng, uy nghiêm mang đậm màu sắc Phật giáo. Ngay từ chiều đã có hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân và khách du lịch tụ hội về đây thắp hương, cầu nguyện tạo nên bầu không khí lễ hội trang nghiêm, ấm cúng.

Lễ Phật Đản 2017 tổ chức tại chùa Pháp Bảo - Hội An

Không chỉ người dân và du khách trong nước, đông đảo du khách phương Tây cũng đến đây để tìm hiểu văn hóa Phật giáo, lắng nghe về các Phật tích đạo Phật được phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Khu phố cổ không ánh đèn điện, không tiếng động cơ, chỉ có người đi bộ thả bước thong dong ngắm phố lung linh cùng 7 đóa sen mùa lễ Phật Đản trên sông Hoài thơ mộng, hiền hòa.

Từ chân Chùa Cầu dọc xuống đường Bạch Đằng ven sông, phố cổ được thắp sáng rực rỡ, đầy sắc màu với hàng vạn sắc hoa đăng.

Ngày phật tử tưởng nhớ ngày sinh Thích Ca Mâu Ni

Nhiều du khách mang theo hoa đăng, xuống thuyền đi dọc sông Hoài để thả cùng những lời nguyện cầu bình an và may mắn trong ngày lễ. Chị Lê Phương Hoài (du khách đến từ Đà Lạt) chia sẻ: “Tôi đến Hội An du lịch lại trùng với dịp lễ Phật Đản, thật ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi cùng gia đình thả những đóa hoa đăng trên sông Hoài với mong muốn an bình, may mắn”.

Lễ Phật Đản 2017 tại Hội An

Lễ Phật Đản được UNESCO công nhận là ngày tôn giáo thế giới - là sự thừa nhận Phật giáo như một văn hóa có ảnh hưởng tới đời sống nhân loại. Lễ Phật Đản là lễ hội tôn giáo quan trọng trong đời sống văn hóa Phật giáo nói riêng và đã đi sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng ở Hội An, vừa là ngày chư tăng ni, phật tử tưởng nhớ ngày sinh Thích Ca Mâu Ni, vừa là lễ cầu an cho cộng đồng.

Đây cũng là lễ cầu an cho cộng đồng

Đoàn diễu hành quanh thành phố, mỗi xe hoa là đại diện cho mỗi chùa tại Hội An

Bảy đóa sen lung linh trên sông Hoài

Hát tuồng phục vụ du khách

Nhà dân, cửa hàng… tại phố cổ cũng tất bật chuẩn bị mâm cỗ cúng trong ngày Phật Đản

Hàng ngàn người dân và du khách hào hứng tham dự lễ Phật Đản tại Hội An

Thả hoa đăng trên sông Hoài cầu bình an, may mắn

N.Linh