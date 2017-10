Hầm Hải Vân bị nứt: Không nghiêm trọng, không nguy hiểm?

Phát hiện vết nứt từ năm 2016

Hiện trường các vết nứt trong hầm Hải Vân 1 (ảnh: Khánh Hồng)

Theo ông Lê Quỳnh Mai - Phó Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Đèo Cả, tháng 1/2016 Công ty CPĐT Đèo Cả nhận bàn giao hầm Hải Vân 1 từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Đến tháng 5/2016, Tư vấn Nippon Koei của Nhật Bản và Tư vấn Alpin Technik của CHLB Đức thực hiện khảo sát toàn bộ các vết nứt trong hầm bằng thiết bị quét tự động.

Theo kết quả kiểm tra, trong hầm tồn tại một số vết nứt, trong đó có 8 vết nứt ở trạng thái bất lợi, cần sửa chữa để tránh rủi ro về an toàn kết cấu. Tháng 12/2016, 8 vết nứt được đánh giá là có rủi ro về an toàn đã hoàn thành sửa chữa và được Bộ GTVT, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

“Việc kiểm tra hiện trường các vết nứt cho thấy các vết nứt này rất nhỏ chỉ có thể nhìn thấy bằng cách quan sát qua kính lúp và hoàn toàn không gây nguy hiểm cho kết cấu vỏ hầm và cho an toàn giao thông. Về mặt kết cấu và an toàn giao thông hoàn toàn không có vấn đề gì và việc các vết nứt xuất hiện là trước thời điểm bàn giao công trình cho Công ty CPĐT Đèo Cả quản lý, vận hành” - ông Mai khẳng định.

Cũng theo ông Mai, do trước kia hầm Hải vân được sơn epoxy cho đoạn phía chân hầm (tuổi thọ của sơn khoảng 5 năm), đến nay lớp sơn này bị lão hóa sau 12 năm sử dụng, cùng với xuất hiện các vết nứt của vỏ hầm dẫn tới việc tạo ra các vệt sơn bị bong (rộng khoảng 1-3cm) mà nhiều người qua đường đang lầm tưởng đó là các vết nứt của vỏ hầm.

“Đặc tính của phần vỏ hầm là phần không chịu lực, mà là phần để lắp đặt thiết bị, tạo thẩm mỹ cho hầm. Ngoài ra, kết cấu này làm bằng bê tông thường nên khả năng chống nứt là không có, do đó theo thời gian và tác động của yếu tố tự nhiên (nhiệt độ, độ ẩm) sẽ hình thành các vết nứt" - ông Mai phân tích.

Ông Mai cho hay, qua khảo sát thực tế bằng thiết bị tự động, hiện đại của CHLB Đức cũng như đánh giá của các chuyên gia Nhật Bản và CHLB Đức, số lượng vết nứt nguy hiểm chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đang ở trạng thái chưa gây nguy hiểm trực tiếp cho kết cấu và người tham gia giao thông, và hiện đã được sửa chữa xong nên không ảnh hưởng đến sự an toàn của vỏ hầm và giao thông.

Tư vấn Đức và Nhật sử dụng thiết bị quét tự động phát hiện các vết nứt trong hầm Hải Vân 1

Đối với nghi ngờ việc nổ mìn thi công hầm Hải Vân 2 đã gây tác động làm nứt hầm Hải Vân 1, ông Mai cho rằng việc nổ mình có gây ảnh hưởng nhưng được hạn chế tới mức tối đa.

Lãnh đạo đơn vị này cũng cho biết, do các vết nứt này làm bong sơn, làm mất mỹ quan trong hầm nên sẽ được sơn lại để đảm bảo mỹ quan và ổn định tâm lý cho người qua hầm. Tuy nhiên, đang trong quá trình thi công mở rộng hầm Hải Vân 2 nên chưa phù hợp để xử lý dứt điểm các vết nứt.

Chuyên gia giám định nói gì?

Liên quan đến sự việc này, ông Trần Chủng - nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng - cho biết: Vết nứt tại hầm Hải Vân 1 không bất thường. Bản chất vết nứt này là sự “co ngót” của bê tông - một phản ứng tự nhiên của bê tông.

Ông Trần Chủng: "Vết nứt trong hầm Hải Vân 1 không bất thường".

“Vết nứt không nghiêm trọng và không gây nguy hiểm, vấn đề là giảm thiểu và ngăn chặn các vết nứt này. Ở Mỹ hay Nhật, nhiều hầm đường bộ cũng bị nứt dạng vật lý giống như hầm Hải Vân 1, các vết nứt chủ yếu gây mất mỹ quan cho công trình chứ không gây ảnh hưởng tới an toàn của công trình” - ông Chủng nói.

Theo ông Chủng, với công trình xây dựng thường có 2 loại vết nứt xảy ra, đó là nứt do chịu lực và nứt vật lý, trong đó nứt vì chịu lực là nguy hiểm. Nứt chịu lực có thể do tính toán vật liệu chưa đầy đủ gây tác động lên công trình và gây nứt công trình. Với nứt dạng vật lý là điều tất yếu, bê tông không thay đổi nhưng trong quá trình liên kết đều gây ra nứt do mất nước trong bê tông và thường chỉ dùng giải pháp cấu tạo để hạn chế.

Đề cập tới các vết nứt được cho là lớn và chạy dài trên thành hầm Hải Vân 1 hiện tại tác động trực tiếp tới thị giác và được các chủ phương tiện ghi lại khi đi qua hầm Hải Vân 1, gây tâm lý lo lắng cho người tham gia giao thông, ông Chủng cho rằng những hình ảnh được đăng trên mạng đó không phản ánh đúng bản chất của các vết nứt.

Vết nứt trong hầm Hải Vân 1 đo bằng thiết bị chuyên dụng cho thấy độ rộng rất nhỏ. Bao quanh là lớp sơn bị bong tách gây cảm giác vết nứt rất lớn.

“Nguyên nhân nứt hầm có thể do biến đổi nhiệt. Tuy nhiên, các vết nứt thực tế rất nhỏ và nằm trong tầm kiểm soát. Vệt đen chạy dài trên thành hầm Hải Vân 1 thực chất là sự bong tách của lớp keo sơn, các vệt đen là bụi bẩn, muội khói bám vào” - ông Chủng nhận định.

Mặc dù vậy, ông Chủng cho biết, đây là công trình đặc biệt, khi xảy ra vết nứt dù là nứt vật lý thì cũng cần có sự theo dõi, đánh giá kỹ lưỡng để tìm ra căn nguyên thực sự và có giải pháp khắc phục dứt điểm tình hình này.

Châu Như Quỳnh