Hai tàu từ Hưng Yên sang Hà Nam hút trộm cát trên sông Hồng

Hà Nam:

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Duy Tiên vừa bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên.

Lực lượng Công an kiểm tra tàu VR-16040263 (ảnh: Công an Hà Nam)

Theo đó 2 tàu mang số hiệu VR-16040263 có tải trọng 200 khối do đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1970) trú tại Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên điều khiển và tàu mang số hiệu NĐ-3169 có tải trọng 800 khối, do Đỗ Văn Tiến (SN 1969) trú tại An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên điều khiển, đang thực hiện hành vi hút cát trái phép. Tang vật thu được là gần 1.000 mét khối cát.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận làm thuê cho chủ tàu tên Hùng trú ở Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và công ty Tuấn Sinh ở Vạn Hà, phường Lộc Hạ, tỉnh Nam Định.

Lực lượng Công an kiểm tra tàu NĐ-3169 (ảnh: Công an Hà Nam)

Thủ đoạn của các đối tượng trên là lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh Hà Nam – Hưng Yên – Thái Bình, nên thường tổ chức hút cát trái phép trong đêm hoặc giờ nghỉ trưa. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng này đã sử dụng ống giảm thanh khi hút cát.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Văn