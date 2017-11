Hà Nội: Nữ nhân viên đột tử trong tiệm bánh ngọt

Khu vực xảy ra sự việc.

Sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 16h chiều 8/11, một nữ nhân viên tiệm bánh ngọt trên đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang đi trong nhà bất ngờ ngã gục xuống đất, tử vong ngay sau đó.

Theo một số nhân chứng, khi phát hiện vụ việc các nhân viên trong tiệm bánh đã vội chạy sang phòng khám răng hàm mặt bên cạnh gọi nhân viên y tế tại đây sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Người dân đã nhanh chóng trình báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với PV, tối ngày 8/11, một lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu cho biết, bước đầu xác định nữ nhân viên đột tử do bệnh lý, không phải do tự tử như một số thông tin đồn đoán.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nạn nhân có tiền sử bị bệnh tim, mới đi điều trị về.

Được biết, nạn nhân sinh năm 1990, đã có chồng con và quê ở tỉnh Thái Bình, đang làm nhân viên cho tiệm bánh ngọt. Sau khi sự việc xảy ra, chồng nạn nhân cũng trực tiếp có mặt và xin cơ quan chức năng không mổ pháp y, đưa thi thể vợ về làm đám tang.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh