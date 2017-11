Gia đình chiến sĩ công an mất tích bị gọi điện tống tiền

Bà Phạm Thị Út Em (mẹ của Lê Hoàng Phúc) cho biết, mấy ngày qua có một người đàn ông được cho là từ Campuchia gọi điện thoại cho gia đình yêu cầu đem 1.500 USD đến cửa khẩu Tịnh Biên để chuộc Phúc về nhà.

“Nghe ông ta nói, gia đình tôi xin họ cho gặp Phúc để nói chuyện nhưng người đàn ông đó không đồng ý. Ông ta nói đem tiền đến điểm hẹn sẽ cho gặp. Người này cho biết ông ta làm việc này theo lệnh của một phụ nữ khác mà ông ta gọi là bà chủ.

Khi gia đình tôi nói nếu không được trực tiếp nói chuyện với con trai mình thì chúng tôi không mang tiền đến thì người này tắt máy. Mấy ngày sau ông ta vẫn tiếp tục gọi, nhưng cách đây 4-5 ngày thì ông ta không gọi nữa”, bà Út Em thông tin.

Theo bà Út Em, người đàn ông gọi điện cho gia đình bà cho biết Phúc đi theo 2 người bạn sang Campuchia chơi. Khi qua bên đó, Phúc ngồi ngoài căng tin, còn 2 người bạn cùng đi vào sòng bạc chơi. Sau một lúc chơi thì 2 người này thua rồi bỏ trốn nên người của sòng bạc bắt giữ Phúc lại để yêu cầu gia đình đưa tiền sang chuộc.

Nghi ngờ người đàn ông yêu cầu đưa 1.500 USD chuộc con là kẻ lừa đảo nên gia đình bà Út Em không trình báo cơ quan công an.

Lê Hoàng Phúc đã mất tích 1 tháng nay.

Như Dân trí đã thông tin, Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) là học viên khoá K11, niên khoá 2015 – 2017 của Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Ngày 30/9, Phúc gọi điện báo cho gia đình biết ngày 2/10 nhận bằng tốt nghiệp và ngày 5/10 sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ, sau đó sẽ đến Công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục nhận công tác.

Khoảng 20h tối ngày 5/10, Phúc gọi điện về cho gia đình biết mình đã về đến Cần Thơ và xin ở lại nhà người bạn học cũ, sáng mai về sớm. Sợ con ngủ quên, mới 5h sáng 6/10, người nhà Phúc gọi điện thoại nhắc con dậy sớm để về cho kịp nhưng bất ngờ điện thoại không liên lạc được.

Gọi cho con nhiều lần không được, gia đình Phúc lên Cần Thơ tìm con nhưng không gặp. Sau đó, gia đình trình báo vụ việc đến Công an xã An Thạnh 3, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ.

B.D