Gặp tai nạn nát bét đầu xe khi đang chở vợ con đi khám bệnh

Tiền Giang:

Chiếc xe 7 chỗ bị bẹp dúm do tông vào xe đầu kéo

Vụ việc xảy ra 5h15 sáng nay 23/10. Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, xe ô tô 7 chỗ BKS 67A-056.86 do tài xế Trần Kỳ Viễn (31 tuổi, ngụ ttỉnh An Giang) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TP HCM. Khi xe vừa lên dốc cầu Rượu thuộc xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ lấn trái đường tông trực diện vào xe đầu kéo BKS 35C-040.68 do tài xế Đỗ Nhân (43 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) điều khiển kéo theo rơ-moóc chở bồn xi măng BKS 35R.002.61 lưu thông theo hướng ngược lại.

Chiếc xe đầu kéo bị xe 7 chỗ tông trúng

Sau cú tông trực diện xe 7 chỗ nát bét phần đầu, bung nhiều túi khí bảo vệ. Tài xế xe 7 chỗ kẹt trên ghế lái được tài xế xe đầu kéo cùng người dân dùng xà ben cạy cửa đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương ở chân.

Sau khi xảy ra tai nạn CSGT thuộc phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt điều tiết giao thông và phối hợp với đội CSGT công an huyện Châu Thành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Sau khi xảy ra tai nạn, giao thông ở đoạn đường này bị ùn tắc nghiêm trọng

Vụ tai nạn xảy ra trên cầu và vào nên nhiều phương tiện bị ùn tắc nghiêm trọng gần 5 km. Đến 7 giờ sáng cùng ngày xe cẩu đã được điều đến kéo xe bị nạn giải tỏa hiện trường.

Theo cơ quan chức năng tài xế Viễn đang trên đường chở vợ con đi khám bệnh ở TP HCM thì gặp nạn, may mắn vợ con anh Viễn không bị thương nhưng bị một phen hú vía.

Nguyễn Vinh