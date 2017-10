Gần 10 con trâu non bị cắt đứt gân chân

Hải Dương:

Chủ trâu tá hỏa khi cả 9 con trâu bị ai đó cắt đứt gân chân (ảnh minh họa)

Trao đổi với Dân trí chiều nay (25/10), ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng Công an xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xác nhận có vụ việc gần 10 con trâu non bị kẻ xấu cắt đứt gân.

Cụ thể, gia đình ông Đỗ Văn Hưng, ở thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, mua 9 con trâu non từ Thanh Hóa mang về nuôi để bán thịt với giá 170 triệu đồng. Chiều tối ngày 24/10, ông Hưng đưa đàn trâu ra cánh đồng thuộc thôn Đỗ Xá ăn cỏ rồi quay trở về nhà có việc.

Khoảng hơn 1 tiếng sau ông Hưng quay lại thì tá hỏa thấy cả 9 con trâu đều trong tình trạng nằm gục trên bãi cỏ, máu chảy lênh láng. Kiểm tra ông Hưng phát hiện cả 9 con trâu đều bị ai đó dùng vật sắc nhọn chém vào chân sau (đoạn từ khuỷu chân xuống bàn chân) khiến gân bị đứt và trâu không đứng cũng không đi được.

Ông Đông ngay sau đó đã ra công an xã trình báo.

Theo ông Nam, ngay khi nhận được trình báo của ông Đông, công an xã đã cử người xuống xác minh. Sau đó xét thấy tính chất của vụ việc quá nghiêm trọng nên công an xã đã báo cáo công an huyện Ninh Giang.

“Công an huyện sáng nay đã cử cán bộ về phối hợp cùng địa phương để điều tra làm rõ. Tuy nhiên do sự việc xảy ra vào lúc tối, ngoài cánh đồng lại vắng người qua lại nên công tác điều tra hiện đang gặp khó khăn”, ông Nam nói.

Theo người dân tại địa phương, 4 con trâu bị quá nặng, mất nhiều máu nên chủ trâu đã phải vội đem giết để bán thịt được 20 triệu đồng. 5 con trâu còn lại tuy bị thương nhẹ hơn nhưng cũng không đứng, đi lại được nên có khả năng cũng sẽ phải rao bán hoặc giết mổ.

An Nhiên