Dùng sổ BHXH giả, nhận lương hưu suốt 2 năm

Nghệ An:

Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

Ngày 21/7, thừa ủy quyền của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, ông Lê Trường Giang – GĐ BHXH tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định tặng Bằng khen của TGĐ BHXH Việt Nam cho bà Nguyễn Thị Nga – cán bộ phòng chế độ (hiện đang nghỉ sinh). Bà Nguyễn Thị Nga là người phát hiện 2 hồ sơ BHXH giả, ngăn chặn hành vi trục lợi tiền hưu trí của người dân.

Trước đó, vào tháng 7/2016, khi làm hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí cho ông Nguyễn Quang Thành, bà Nga phát hiện có nhiều dấu hiệu bất thường trong số BHXH của ông Phương.

Cụ thể sổ BHXH của ông Thành trùng khớp giữa nét chữ ghi trên sổ, chức danh, hệ số lương và thời gian công tác với hồ sơ của ông Nguyễn Thế Phương (SN 1960, trú tại xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Ông Phương đã được giải quyết chế độ BHXH với mức lương hưu 3.824.670 đồng từ ngày 1/10/2015. Trong hồ sơ BHXH thể hiện, ông Phương là cán bộ của Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai.

Kiểm tra trên phần mềm của ngành thì thấy số sổ BHXH của ông Nguyễn Quang Thành trùng số sổ với hồ sơ bà Vũ Thị Hương (SN 1989, Tổng Công ty 28, Tổng cục Hậu cần). Sổ BHXH của ông Thành có 22 trang, quá trình công tác từ tháng 1/1982 đến tháng 3/2008, ký chốt tổng thời gian là 26 năm 3 tháng vào ngày 15/9/2008 nhưng ngày ký cấp sổ ghi ngày 15/12/2009.

BHXH tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị BHXH Bộ quốc phòng và BHXH tỉnh Đồng Nai phối hợp xác minh thông tin. Kết quả xác minh của BHXH tỉnh Đồng Nai về hồ sơ của ông Nguyễn Thế Phương khẳng định: Trong danh sách cán bộ và công nhân viên Công ty CP giao thông Đồng Nai từ tháng 10/1983 đến tháng 2/2006 không có người nào là Nguyễn Thế Phương, sinh ngày 10/9/1960, quê quán xã Quỳnh Văn huyện Quỳnh Lưu.

Theo danh sách đăng ký tham gia và dữ liệu thu BHXH của Công ty CP công trình giao thông Đồng Nai do BHXH tỉnh Đồng Nai đang quản lý, từ tháng 10/1983 - 2/2006 không có tên ông Nguyễn Thế Phương với lí lịch như trên.

Sổ BHXH của ông Nguyễn Thế Phương thời điểm cấp sổ BHXH ngày 30/10/2003 có chữ ký của bà Huỳnh Lang Anh – Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai; tuy nhiên thời điểm này bà Huỳnh Lang Anh đã nghỉ hưu, chữ ký không phải do bà Huỳnh Lang Anh ký.

Chữ ký thời điểm chốt sổ BHXH của ông Phương vào tháng 2/2006 không phải chữ ký của ông Phạm Minh Thành – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai; dấu của cơ quan BHXH tỉnh Đồng Nai và cơ quan BHXH huyện Trảng Bom là dấu giả.

Sau khi tiếp nhận kết quả xác minh của BHXH tỉnh Đồng Nai, BHXH tỉnh Nghệ An đã dừng chi trả chế độ hưu trí cho ông Nguyễn Thế Phương. Tính từ thời điểm hồ sơ BHXH được giải quyết đến thời điểm phát hiện vụ việc, ông Nguyễn Thế Phương đã được chi trả tổng cộng hơn 42 triệu đồng tiền lương hưu.

BHXH tỉnh Nghệ An cũng chuyển hồ sơ BHXH của ông Nguyễn Thế Phương và ông Nguyễn Quang Thành sang Công an tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ.

Kết quả điều tra xác minh của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An cho thấy cả hai số BHXH của ông Nguyễn Thế Phương và ông Nguyễn Quang Thành đều là giả.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã thu hồi số tiền hơn 42 triệu đồng của ông Nguyễn Thế Phương hoàn trả vào quỹ BHXH.

Về hình sự, Đại tá Thiêm cho hay không đủ căn cứ để xử lý đối với hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức đối với hai cá nhân trên.

Hoàng Lam