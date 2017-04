Dự án du lịch ở Cù Lao Chàm có sai phép?

Quảng Nam:

Để làm rõ vấn đề này, ngày 15/4, PV Dân trí đã trao đổi với ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam.

Thực trạng con đường nhìn từ trên cao

- PV: Nhiều ý kiến cho rằng Công ty CP thương mại – du lịch – đầu tư Cù Lao Chàm đã làm sai trong khi thi công dự án ở Cù Lao Chàm mà chưa đủ các thủ tục pháp lý, vậy tỉnh có nắm được vấn đề đó không? Quan điểm của tỉnh về vấn đề đó như thế nào?

- Ông Nguyễn Hồng Quang: Sau khi được cấp có thẩm quyền cho phép; ngày 29/12/2003, UBND tỉnh đã thỏa thuận địa điểm điểm xây dựng Khu nghỉ mát tại Bãi Bìm xã Tân Hiệp (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho Công ty CP thương mại – du lịch - đầu tư Cù Lao Chàm làm chủ đầu tư. Đến ngày 2/12/2004, tỉnh đã có Quyết định số 5007/QĐ-UB về việc thu hồi đất, giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án với diện tích 259,2 ha, trong đó có khoảng 120 ha mặt nước biển, bình độ từ 150m trở xuống. Sau đó nhà đầu tư đã lập các thủ tục quy hoạch tổng thể mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, thủ tục đánh giá tác động môi trường và đã được cấp có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt.

Cận cảnh bên trong dự án khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm

Sau khi có các thủ tục này, nhà đầu tư đã tiến hành thi công đúng quy hoạch và Giấy phép được duyệt. Đến năm 2009, do bị bão tàn phá nên nhiều hạng mục bị hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Mặt khác, có khả năng do khó khăn của nền kinh tế nên chủ đầu tư thi công cầm chừng, tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc. Đến năm 2016, chủ đầu tư kiến nghị cho tiếp tục đầu tư. Tỉnh, TP Hội An và các ngành đã kiểm tra và UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện đối với một số hạng mục tại Công văn số 5063/UBND-KTN ngày 14/10/2016. Theo đó diện tích phải điều chỉnh giảm theo các mốc tọa độ quy định và xác định diện tích điều chỉnh giảm xuống chỉ còn khoảng từ 20-25 ha. Sau đó nhà đầu tư tập trung thi công theo đúng Giấy phép được duyệt trong phạm vi diện tích này.

Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh, TP Hội An với nhà đầu tư, Công ty đã báo cáo cụ thể các nội dung liên quan đến Giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, quá trình triển khai thì các ngành chức năng đã khẳng định các thủ tục này vẫn còn hiệu lực thi hành.

- Được biết, dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và ĐTM vào năm 2005 và 2006, nhưng tới năm 2009 thì Cù Lao Chàm trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vậy theo các quy định luật pháp hiện hành, dự án có phải làm lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hay không?

- Ngày 20/11/2006, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3337/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, thị xã Hội An). Theo Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau: Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Cận cảnh bên trong khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm

Đối với trường hợp này, dự án đã thực hiện triển khai dự án trong 24 tháng kể từ thời điểm ĐTM được duyệt, hiện tại thi công theo quy hoạch và giấy phép được cấp, không thay đổi địa điểm, không tăng quy mô đầu tư; Chủ đầu tư cũng đã tuân thủ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về việc Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Mặc khác, Khu dự trữ sinh quyển thế giới được công nhận vào năm 2009, trong quá trình lập hồ sơ cũng đã đề cập đến dự án này (lúc đó nhà đầu tư đang thi công một số hạng mục). Vì vậy, tỉnh cũng đã yêu cầu một mặt Công ty phải chấp hành đầy đủ ĐTM được duyệt, đồng thời cũng phải cập nhật Khu dự trữ này để trong quá trình thực hiện dự án không để tác động đến khu vực này.

- Đang có nhiều tranh cãi về việc thi công con đường tại dự án. Vậy con đường đó có trong quy hoạch được duyệt hay không? Trước khi con đường được thi công thì có được sự cho phép của cơ quan quốc phòng hay không?

- Con đường đang thi công hiện nay mà nhân dân phản ánh; qua kiểm tra hồ sơ thì nó đã được đề cập trong quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng đã phê duyệt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã có ý kiến tại Công văn 1301/BCH-TM ngày 13/5/2016.

Hiện nay sau khi có ý kiến phản ánh, chủ đầu tư đã tạm dừng thi công để cung cấp thông tin, rà soát thủ tục, đảm bảo đúng hướng tuyến theo quy hoạch được duyệt để các ngành chức năng kiểm tra.

- Bảo tồn và phát triển luôn là hai vấn đề gây khó xử cho nhiều chính quyền địa phương. Quan điểm của tỉnh như thế nào về vấn đề này đối với Cù Lao Chàm?

- Trong quá trình phát triển, tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng đến việc bảo tồn, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường. Trong quá trình phát triển không thể nói không có ảnh hưởng đến môi trường, nhưng cần phải cân nhắc, lựa chọn để hạn chế tác động, đồng thời phải tăng cường công tác giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị; phải hài hòa lợi ích của nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp. Đối với thành phố Hội An nói chung và Cù Lao Chàm nói riêng, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP Hội An phải sớm rà soát, chọn tư vấn có uy tín, có năng lực điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu Cù Lao Chàm. Đây sẽ là cơ sở để chính quyền xem xét trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án.

- Tỉnh kỳ vọng như thế nào vào dự án này khi đi vào hoạt động?

- Khi doanh nghiệp đề nghị tiếp tục đầu tư, tỉnh cũng đã xem xét. Một mặt xem xét những thiệt hại của doanh nghiệp do thiên tai, một mặt xem lại năng lực hiện tại của chủ đầu tư do đó yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2017; tỉnh mong muốn có khu du lịch sinh thái đẳng cấp, phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh.

Công Bính (thực hiện)