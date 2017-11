Đội tàu lai “Cửu Long” dũng mãnh vượt sóng cao 7m cứu 34 thuyền viên

Bình Định:

Đội tàu lai “Cửu Long” - Bình Định, dũng mãnh vượt sóng cao 7m cứu 34 thuyền viên

Bão số 12 đổ bộ vào Bình Định rạng sáng 4/11, nhấn chìm 10 tàu hàng (2 tàu mắc cạn), có 84 thuyền viên trên các tàu bị nạn. Hiện nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu sống được 71 thuyền viên, có 11 người chết và 2 người đang mất tích.

Cứu được 1 người tình thần anh em càng lên cao

Đã 1 tuần cơn bão số 12 càn quét vùng biển Quy Nhơn (Bình Định), hình ảnh đội tàu lai của Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long khi can trường vượt sóng dữ cứu an toàn 34 thuyền viên tàu hàng gặp nạn, trở thành đơn vị ứng cứu nhanh, kịp thời, cứu được nhiều thuyền viên nhất.

Kể lại phút bất chấp hiểm nguy chỉ huy đội tàu 6 chiếu lao mình vào sóng dữ, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long, cho biết: “Sáng 4/11, lãnh đạo Công ty nhận được tin có tàu hàng ở phao số 0 biển Quy Nhơn gặp nạn. Lúc này, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) đã gọi điện chỉ đạo trực tiếp. Tôi tức tốc liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để nắm thông tin.

Thành viên đội tàu lai Cửu Long bất chấp sóng gió hiểm nguy vượt biển cứu 34 thuyền viên trong vụ chìm hàng loạt tàu hàng ở vịnh Quy Nhơn

Sau khi định hình được vị trí tàu gặp nạn, tôi xin ý kiến Giám đốc công ty điều 3 tàu đầu tiên (Cửu Long 09, Cửu Long 26, Cửu Long 08) tức tốc vượt sóng dữ ra cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, 3 tàu Cửu Long 01, Cửu Long 06, Cửu Long 18 cũng lên đường đi cứu thuyền viên trên các tàu gặp nạn”.

Theo ông Toàn, khoảng 6h ngày 4/11, tàu Cửu Long 09 tiên phong đi cứu nạn, tuy nhiên sóng lớn nên phải để 2 thuyền trưởng lão luyện “chèo lái” con tàu là ông Lê Chung Tình và Hồ Văn Thừa. Sau 2 giờ đồng hồ vượt sóng cao tới 7m, tàu Cửu Long 09 đã tiếp cận được tàu Hà Trung 8.

“Khi chúng tôi tới hiện trường, tàu Hà Trung 8 nằm giữa phao số 3 và số 5, đang bị chìm. 9 thuyền viên trên tàu ngồi trong phao tròn, kết nối với nhau bằng dây. Tính mạng các thuyền viên rất nguy hiểm. Tức tốc, chúng tôi ném dây cứu 9 thuyền viên này lên tàu, đưa vào Cảng Quy Nhơn an toàn lúc 9 giờ cùng ngày”- thuyền trưởng Tình kể lại.

Bão số 12 nhấn chìm nhiều tàu hàng ở vịnh Quy Nhơn khiến 11 thuyền viên chết và 2 đang mất tích

Tiếp theo sau là tàu Cửu Long 08 do thuyền trưởng Võ Mai Hùng cầm lái vượt những những “cột” sóng cao chênh vênh tiến dần ra phao số 1, số 2 vùng biển Quy Nhơn thì phát hiện tàu An Phú 186 đang bị trôi dạt tự do giữa biển nhưng không thấy thuyền viên. “Mở rộng tìm kiếm, chúng tôi phát hiện 6 thuyền viên tàu đang mặc áo phao nổi lềnh bềnh, sóng lớn nhồi liên tục. Tàu tức tốc áp sát, cứu thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Công tác cứu hộ rất khẩn trương, anh em quên ăn uống với mong muốn cứu hết các thuyền viên gặp nạn”, thuyền trưởng Hùng nói.

Ngoài ra, tàu Cửu Long 18 cũng cứu được 15 thuyền viên gặp nạn trên tàu Việt Thuận 168 bị đứt 2 dây neo, nghiêng 15 độ tại khu vực biển Quy Nhơn. Sau nhiều giờ vật lộn, đội tàu đã cứu đến 34 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên biển.

Thuyền trưởng tàu Cửu Long 09 Lê Chung Tình điều khiển con tàu vượt sóng dữ đi cứu thuyền viên gặp nạn

“Đội tàu lai Cửu Long thiết kế không phải để cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt trong điều kiện gió bão khắc nghiệt thì rất nguy hiểm. Sóng có thể lớn thế nào tàu có thể chịu được nhưng sợ nhất là sóng lớn đánh vỡ kính, nước tràn vào trong tàu, hệ thống điện của tàu bị sập, khả năng điều khiển tàu bị mất vô cùng nguy hiểm. Song tính mạng con người là trên hết, với tinh thần quyết tâm của anh em thuyền viên phải quyết tâm bằng mọi giá phải cứu cho bằng được. Vì vậy, chúng tôi vượt sóng có lúc cao đến 7m để cứu người, khi ra cứu được một thuyền viên thì tinh thần anh em thuyền viên sẽ lên quên hiểm nguy để cứu người”, ông Toàn cho hay.

Điều cả thợ lặn đặc công lặn tìm kiếm thuyền viên mất tích

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ Hàng hải Việt Nam, từ ngày 5/11 đến nay, 3 tàu SAR 412, 274 và 2701 với 60 cán bộ, chiến sĩ đang tích cực mở rộng khu vực tìm kiếm ngư dân mất tích trên cả vùng biển Quy Nhơn (Bình Định) và Phú Yên. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn duy trì tích cực.

Huy động cả thợ lặn đặc công Hải quân lặn tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích còn lại

Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: “Hiện có 18 tàu đã được điều động tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong các sự cố chìm tàu. Đội 26 thợ lặn thuộc Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân đã sử dụng khí tài đặc chủng để lặn tìm các nạn nhân trong khoang tàu chìm. Đồng thời, trên bờ biển, cơ quan chức năng đã sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển địa hình phức tạp để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt, trôi dạt. Hiện, còn 2 thi thể người gặp nạn trong vụ 8 tàu hàng bị chìm chưa được tìm thấy”.

Theo ông Tiến, do thời tiết quá xấu, trong sáng nay (9/11) đội thợ lặn không thể lặn vào trong tàu Jupiter để tìm kiếm những nạn nhân còn lại nghi còn mắc kẹt trong tàu. “Chúng tôi đang tính đến việc cần phải trục vớt tàu lên để xem có người mắc kẹt không”, ông Tiến cho hay.

Doãn Công