Đi đánh cá trên sông, một sinh viên tử nạn

Trưa nay 5/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Tơ Đêl Sơn - Chủ tịch xã Chà Vàl, huyện Nam Giang - xác nhận, sinh viên bị đuối nước tên Tơ Ngôn Nghị (sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, trú xã Chà Val, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Thi thể nam sinh viên sáng nay được tìm thấy.

Theo ông Sơn, tối qua khoảng 21h, Nghị chèo ghe đi đánh cá trên sông Đắc Rinh. Trong lúc đánh bắt cá, không may ghe của Nghị bị lật úp và em mất tích.

Không thấy con về, cả gia đình huy động khoảng 30 người tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy.

Đến sáng nay (5/8), khoảng 50 người dân cùng dân quân xã tiếp tục tìm kiếm. 6h10, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện thi thể em Nghị và tiến hành bàn giao cho gia đình.

Cũng trong sáng nay, người dân đi làm ruộng đã phát hiện thi thể một thanh niên dưới mương nước dọc tuyến đường Hai Bà Trưng nối dài từ phố cổ Hội An ra bãi biển An Bàng, thuộc TP Hội An, Quảng Nam.

Thi thể mặc áo thun đỏ nằm dưới mương nước, bên cạnh là chiếc xe máy BKS 43S2-8xxx.

Hiện trường thi thể nam thanh niên tử vong, bên cạnh là chiếc xe máy

Vụ việc đã được cấp báo đến Công an TP Hội An. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra.

Qua điều tra, danh tính nam thanh niên này được xác định tên Huỳnh Ngọc B. (20 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An).

Theo nhận định ban đầu, nam thanh niên này đã tử vong trước đó khoảng 4-5 tiếng đồng hồ.

Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên đang được Công an TP Hội An điều tra.

Công Bính