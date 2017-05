Đêm nay Bắc Bộ có mưa giông rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, chiều nay (14/5), rãnh áp thấp ở phía Bắc có trục ở khoảng 24-26 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc.

Đêm nay (14/5) và ngày mai, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, trong đêm nay và ngày mai (15/5) ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nay có mưa rào và giông rải rác, ngày và đêm mai (16/5) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (15/5) có mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong khoảng ngày 15-17/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Dương