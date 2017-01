Để xảy ra đốt pháo dịp tết, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm

Quảng Ninh:

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, địa phương nào để xảy ra đốt pháo...thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm (ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Công an tỉnh dự báo tình hình buôn bán pháo và “đèn trời” trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Cụ thể chỉ trong thời gian hơn một tháng (từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/1/2017), lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ hơn 10 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo. Thu giữ gần 3 tạ pháo các loại, gần 200 quả pháo hoa..và xử lý 11 đối tượng có hành vi trên.

Do đó để chủ động và kiên quyết phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra các vụ việc vi phạm có liên quan, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đặc biệt vào đêm giao thừa…UBND tỉnh ngày 20/1 đã có văn bản chỉ đạo do chính Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Đức Long ký.

Cụ thể tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, đô thị lớn, nơi tập trung đông người…để kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm liên quan đến vấn đề trên. Bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành qui định của pháp luật, không vi phạm về mua bán, đốt các loại pháo, đốt thả “đèn trời”. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định: “Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc…Kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo, thả “đèn trời” trái phép trên địa bàn quản lý... Chủ động xử lý theo thẩm quyền các vướng mắc phát sinh, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên. Đơn vị nào để xảy ra tình trạng trên thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh”.

An Nhiên