“Dày đặc” camera bắt lỗi vi phạm giao thông trên quốc lộ 1

Những hình ảnh vi phạm giao thông sẽ được hệ thống camera ghi lại và truyền về các trung tâm giám sát

Hệ thống giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1 đoạn tuyến từ Nghệ An đến Quảng Bình gồm 34 thiết bị giám sát các loại, kết nối với các trung tâm giám sát xử lý vi phạm an toàn giao thông đặt tại Phòng CSGT các địa phương.

Thông qua hệ thống này, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kịp thời phát hiện, xử lý được tất cả các phương tiện vi phạm, đặc biệt là các lỗi thường dẫn đến TNGT như: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường quy định; Vượt trong các trường hợp cấm vượt; Dừng, đỗ xe trái quy định; Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Đặc biệt, hệ thống giám sát được kết nối trực tiếp với hệ thống tra cứu thông tin đăng ký xe để trích xuất thông tin những trường hợp xe vi phạm làm căn cứ xử phạt hành chính, đồng thời hỗ trợ cho lực lượng CSGT trong việc điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Các camera giám sát chuyên dụng này sẽ liên tục ghi nhận hình ảnh 24/24h, được kết nối với các thiết bị lưu trữ, phân tích, máy chủ, hệ thống cơ sở dữ liệu của lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương tới Cục CSGT.

