Đầu năm, Kiên Giang liên tục xảy ra 3 vụ hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào 13 giờ chiều nay (2/01, tức mùng 5 tết) đã thiêu rụi hai căn nhà liền kề trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá.

Theo nhiều người dân chứng kiến tại hiện trường, ngay sau khi ngọn lửa bốc lên chưa đầy 10 phút, lúc mọi người chưa kịp xông vào hỗ trợ dập lửa thì liên tiếp nghe 2 tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Hiện trường vụ cháy hai căn nhà trên đường Huỳnh Mẫn Đạt

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động 2 xe chữa cháy cỡ lớn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Do hiện trường vụ cháy nằm trên con đường nhỏ dẫn vào khu chợ Bắc Sơn sầm uất, nên các chiến sĩ PCCC phải nối ống khoảng 150m mới tiếp cận được đám cháy.

Khi ngọn lửa được dập tắt, thì cả 2 nhà vách gỗ, lợp tôn cùng toàn bộ tài sản, vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi và sập đổ hoàn toàn. Đến khoảng 14 giờ 20 phút, ngọn lửa mới được dập tắt. Để đề phòng cháy lan, các chiến sĩ PCCC vẫn tiếp tục xịt nước vào vách những căn nhà xung quanh hiện trường vụ cháy.

Một vụ cháy khác xảy ra vào 23 giờ đêm 31/01 (tức 4 tết), vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn ngôi nhà khám chữa bệnh của bác sỹ Nguyễn Văn Huyền ở Tổ 43, khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Ước tổng thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này khoảng 200 triệu đồng.

Do căn nhà bác sỹ Huyền dùng làm nơi khám chữa bệnh nên ban đêm không người chăm coi. Do vậy khi đám cháy xảy ra người dân gần đó phát hiện mùi khét và thấy lửa bốc cháy từ căn nhà bác sỹ Huyền nên đã điện báo cho công an huyện.

Vật dụng trong căn nhà bác sĩ Huyền bị thiêu rụi hoàn toàn

Khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của công an huyện Vĩnh Thuận và công an thị trấn Vĩnh Thuận đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ và 3 máy bơm chữa cháy đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút chữa cháy, lực lượng chữa cháy mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy và ngăn không cho lửa cháy lan sang ngôi nhà kế bên.

Ông Nguyễn Cao Thượng – một người dân tham gia chữa cháy bằng xe PCCC tự chế cho biết, nếu hay tin cháy sớm hơn thì mực độ thiệt hái không như bây giờ, vì xe chữa cháy của ông cơ động và đủ công suất để dập những đám cháy vừa xảy ra.

Ông Nguyễn Cao Thượng chế chiếc xe chữa cháy mini để có thể tham gia chữa cháy kịp thời cho người dân

Trước đó vào 12 giờ 45 phút ngày 29/01 (mùng 2 tết) trên sông Cái Bé, thuộc ấp An Minh, xã Bình An, huyện Châu Thành đa xảy ra một vụ cháy 2 tàu cá đánh bắt xa bờ gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Kiên Giang đã điều 1 xe tải , 2 xe chuyên dùng, 2 máy bơm chữa cháy và 28 cán bộ chiến sỹ xuống ngay hiện trường để chữa cháy.

Đến 16h50 đã dập tắt hoàn toàn đám cháy, không thiệt hại về người. Hai tàu cá bị cháy là tàu KG 91537 do ông Trương Nhật Quyền, sinh năm 1969 trú tại 438 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang làm chủ và tàu KG 94242 do ông Lâm Thanh Tấn, sinh năm 1968 trú tại 123 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo làm chủ.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân các vụ hỏa hoạn nêu trên.

