Cứu hộ 13 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải) tiếp nhận thông tin tàu cá mang số hiệu NA-90773-TS, chủ tàu là ông Phạm Văn Dũng, ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị hỏng máy do sóng to, gió lớn. Không những thế, tàu còn mất khả năng hoạt động, nước tràn vào khoang máy.

Tàu cá mang số hiệu NA-90773-TS cùng 13 ngư dân gặp nạn trên biển

Vị trí tàu bị nạn cách đảo Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc. Thời điểm gặp sự cố, trên tàu có 13 ngư dân.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã trấn an tinh thần các ngư dân, đồng thời hướng dẫn các biện pháp khắc phục cho các ngư dân, ổn định tàu và yêu cầu thuyền trưởng thường xuyên giữ liên lạc để cập nhật vị trí, tình trạng tàu.

Tàu cứu hộ tiếp cận, đưa các thuyền viên lên bờ

Sau nhiều giờ cố gắng khắc phục sự cố nhưng không thành công, tàu bị nạn lại trong khu vực có thời tiết xấu, sóng lắc ngang mạnh, biển động mạnh cấp 5 - 6, giật trên cấp 7, nước tràn vào khoang tàu.

Trước tình hình khẩn cấp trên, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 411 đi cứu nạn khẩn cấp. Sau hơn 10 giờ vượt qua điều kiện khắc nghiệt của thời tiết trên biển. Đến 6h ngày 23/4, tàu cứu nạn hàng hải SAR 411 đã phát hiện vị trí tàu cá NA-90773-TS.

Thăm hỏi các thuyền viên

Lực lượng cứu nạn đã cử tổ công tác sử dụng ca nô tiếp cận tàu bị nạn, chăm sóc y tế cho 13 thuyền viên, hỗ trợ chống chìm tàu và lên phương án đưa tàu và toàn bộ thuyền viên về bờ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ 13 thuyền viên và tàu NA-90773-TS về cảng Nghi Sơn an toàn.

Duy Tuyên