Container “đại náo” - biển báo, dây điện, dải phân cách... nằm la liệt

TPHCM:

Container “đại náo” 2 cây cầu; biển báo, dây điện, dải phân cách...nằm la liệt

Đến gần 19h ngày 1/1, lực lượng CSGT Đội Cát Lái và Công an quận 2, TPHCM vẫn đang phối hợp phong toả hiện trường, giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng do xe đầu kéo conatainer gây ra tại khu vực cầu Giồng Ông Tố 1 và 2, phường An Phú, quận 2.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, khoảng 18h cùng ngày, chiếc xe đầu kéo, chở theo container loại 20feet (chưa rõ tài xế) lưu thông từ hướng cảng Cát Lái về đường Mai Chí Thọ. Khi vừa đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 2, chiếc xe bị "mất lái", hất tung hàng loạt dải bê tông phân cách với làn xe máy rồi tiếp tục lao sang trái đường.

Chiếc xe đầu kéo container đang đổ dốc cầu Giồng Ông Tố 2 bị "mất lái", tông hàng loạt dải bê tông phân cách...

Container lao tiếp sang trái, tông hàng chục mét taluy thép, lao vào thảm cỏ, chạy thẳng sang đầu cầu Giồng Ông Tố 1...

“Lúc đó có khả năng tài xế hoàn toàn mất kiểm soát nên chiếc xe đầu kéo tông gãy hàng chục mét taluy thép ven đường và tiếp tục lao thẳng sang bên đầu cầu Giồng Ông Tố 1, tông tiếp trụ biển báo và làm đứt hàng loạt dây điện, cáp viễn thông…”, anh T., một người chứng kiến vụ tai nạn kể lại.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo lao từ cầu số 2 qua cầu số 1 năm chắn ngang đường; dây điện, cáp viễn thông, biển báo giao thông, dải phân cách bằng bê tông cùng nhiều dầu nhớt la liệt trên đường.

Một chiến sĩ CSGT thuộc Đội Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) cho biết: “Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, 2 tuyến đường xe đầu kéo lao qua, đường vắng người lưu thông (có thể do hôm nay là ngày nghỉ lễ), nếu không hậu quả sẽ khó lường".

Chiếc xe gây tai nạn nằm chắn ngang đường (hướng từ đường Mai Chí Thọ vào cảng Cát Lái) gây cản trở nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng CSGT đã phong toả không cho phương tiện đi qua khu vực tai nạn để tổ xử lý tai nạn giao thông Công an quận 2, điện lực và các đơn vị liên quan giải quyết. Tuy nhiên, đến hơn 19h cùng ngày, hiện trường vẫn còn hết sức ngỗn ngang, giao thông qua lại bị cản trở nghiêm trọng.

Đăng Lê