Con cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài bằng ngân sách sai quy định

Nguồn tin của Dân trí cho biết, Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về việc cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách đối với trường hợp ông Trần Minh Mẫn - con trai ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch Đà Nẵng vừa nhận quyết định khởi tố bị can của Bộ Công an do liên quan đến vụ Vũ "nhôm").

Báo cáo của Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, theo quy định tại Quyết định 46/2008 của UBND thành phố, sinh viên tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước theo Dự án 32 tốt nghiệp loại giỏi trở lên, đúng ngành đào tạo của Đề án 393 (đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước) thì được xem xét chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo theo Đề án 393 và do cơ quan Thường trực quản lý Dự án 32 đề nghị.

Căn cứ quy định tại Quyết định 46/2008 của UBND thành phố, việc cử ông Trần Văn Mẫn đi học thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 393 (vào năm 2011) là chưa phù hợp do yêu cầu tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, nhưng ông Mẫn chỉ đạt loại khá.

Tâm An