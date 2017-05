Chủ tịch xã chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm trong khai thác cát sỏi

Nghệ An:

Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu vi phạm trong khai thác cát sỏi trên địa bàn kéo dài, gây bức xúc

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn triệt để. Công tác quản lý nhà nước ở cơ sở về khai thác khoáng sản nói chung và khai thác cát, sỏi nói riêng còn lỏng lẻo, thiếu hiệu quả, thậm chí còn có hiện tượng bao che, tiếp tay cho các hoạt động trái phép.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn 2998/UBND-CV về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi. Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phân công cụ thể trách nhiệm của Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Cục thuế Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi.

UBND tỉnh sẽ thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác cát, sỏi; kiên quyết không để doanh nghiệp, cá nhân khai thác cát, sỏi trong điều kiện không đảm bảo các quy định của pháp luật.

Bên cạnh thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường trách nhiệm quản lý, phòng ngừa các hoạt động trốn thuế trong lĩnh vực khai thác, mua bán cát, sỏi.

Cũng tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cát sỏi xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi gắn với làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn chính quyền cấp xã duy trì sự ổn định bền vững tại các địa bàn trọng điểm về khai thác, kinh doanh cát sỏi.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các huyện, thành, thị có biện pháp gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã nếu vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi trên địa bàn quản lý kéo dài, gây bức xúc trong dư luận mà không tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

UBND tỉnh Nghệ An sẽ kiên quyết làm rõ, xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương nếu để tình trạng khai thác, vận chuyển, mở bến, bãi tập kết cát, sỏi trái phép diễn ra trên địa bàn, lĩnh vực quản lý trong thời gian dài mà không giải quyết dứt điểm.

Hoàng Lam