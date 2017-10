Chủ tịch nước trực tiếp điều hành tổng duyệt Tuần lễ Cấp cao APEC

Cùng tham gia Tổng duyệt có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, lãnh đạo TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC 2017…

Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 với các sự kiện chính diễn ra tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam từ nay đến năm 2020. Việt Nam dự kiến đón tiếp khoảng 10.000 đại biểu gồm Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế, truyền thông khu vực và quốc tế trong dịp này.

Để bảo đảm các hoạt động của Chủ tịch nước và Phu nhân, các Trưởng đoàn và Phu nhân/Phu quân của các nền kinh tế APEC cũng như các hoạt động khác trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao diễn ra thành công, trang trọng, chính xác và an toàn tuyệt đối, buổi Tổng duyệt đã có các kịch bản, kế hoạch, đặc biệt là kịch bản các hoạt động của Chủ tịch nước và Phu nhân.

Trong đó, có Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC, Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Lễ đón chính thức và Tiệc chiêu đãi, biểu diễn nghệ thuật chào mừng, họp báo… đã được diễn tập như thực tế tại các địa điểm tổ chức các sự kiện chính của Tuần lễ Cấp cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng kiểm tra địa điểm diễn ra các cuộc gặp song phương cấp cao. Phu nhân Chủ tịch nước đã chủ trì tổng duyệt chương trình Phu nhân/Phu quân các nhà Lãnh đạo APEC.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao đổi với lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình tổng duyệt Tuần lễ cấp cao APEC ngày 29/10

Tính đến thời điểm hiện nay, cơ sở vật chất tại tất cả các khách sạn, trung tâm hội nghị, trung tâm báo chí quốc tế và các địa điểm chính, nơi tổ chức các sự kiện chính thức và bên lề đã hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu đặt ra. Tất cả các khâu chuẩn bị về nội dung, hậu cầu, lễ tân, an ninh, y tế, báo chí đã sẵn sàng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh, đánh giá cao Ủy ban Quốc gia APEC 2017, các Tiểu ban, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các bộ, ban, ngành địa phương có liên quan và các doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực, tích cực triển khai đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Tuần lễ Cấp cao. Do đó, để đón tiếp các nhà Lãnh đạo APEC cùng các nguyên thủ khách mời đến tham dự các hội nghị cần bảo đảm cấp độ bảo vệ ở mức cao nhất.

Để bảo đảm thành công của Tuần lễ Cấp cao, Chủ tịch nước đề nghị công tác tổ chức, lễ tân cần được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nhất; đường phố Đà Nẵng phải thông thoáng, sạch sẽ, an toàn, trật tự.

Chủ tịch nước yêu cầu phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại biểu; có phương án phòng ngừa dịch bệnh, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất y tế, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh, an toàn thực phẩm. Chủ tịch nước cũng chỉ đạo phải bổ sung, hoàn thiện, cập nhật tất cả các kịch bản lễ tân, hậu cần, tính toán chi tiết các phương án trong trường hợp thời tiết xấu.

Theo Chủ tịch nước, công tác chuẩn bị toàn diện, chuyên nghiệp và kỹ lưỡng sẽ góp phần thể hiện Việt Nam là đất nước văn hiến, nhân ái, mến khách, Đà Nẵng là thành phố hiện đại, văn minh. Báo chí phải đưa tin chính xác kịp thời và tận dụng cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam ra bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch nước, các cơ quan sẽ điều chỉnh, bổ sung các phương án tổ chức, lễ tân, hậu cần, báo chí và các phương án dự phòng khác nhằm bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, trang trọng, đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ APEC.

Các cơ quan có biện pháp khắc phục những khâu chưa hoàn thiện, rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, đồng thời có phương án bố trí lực lượng chặt chẽ để xử lý các trường hợp đột xuất có thể xảy ra nhằm bảo đảm các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao diễn ra thành công.

Châu Như Quỳnh