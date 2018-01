Chủ tịch Nghệ An tặng bằng khen cho 4 cầu thủ xứ Nghệ

Hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức đang thi đấu cho CLB SLNA.

4 cầu thủ được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng Bằng khen gồm: Tiền vệ Phan Văn Đức (số 14), Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh (số 2) - cả hai cầu thủ này đều quê Yên Thành, Nghệ An; Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (số 10, CLB Hoàng Anh Gia Lai), quê Đô Lương, Nghệ An và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng (CLB Sài Gòn) quê Tân Kỳ, Nghệ An.

Cầu thủ Nguyễn Công Phượng - người con xứ Nghệ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL được UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen dịp này.

Vào lúc 19h, ngày 30/1/2018, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đón tiếp 4 cầu thủ nói trên tại sân bay Vinh. Đến 20h cùng ngày là chương trình vinh danh các vận động viên người xứ Nghệ đã có đóng góp cùng U23 Việt Nam làm nên kì tích lịch sử.

Cũng trong khuôn khuôn khổ này, UBND tỉnh Nghệ An cũng đón tiếp và tặng hoa hậu vệ Bùi Tiến Dũng (số 4), quê ở Hà Tĩnh thuộc CLB Viettel cùng về với 4 cầu thủ xứ Nghệ vào chiều tối mai, 30/1.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng - người con ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An khoác áo CLB Sài Gòn cùng được vinh danh đợt này.

Trước đó, ngày 28/1, 4 cầu thủ người Nghệ An và 1 Hà Tĩnh cùng đồng đội U23 Việt Nam trở về nước trong sự chào đón nồng nhiệt của cả hàng triệu người hâm mộ. Tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, các Huân chương Lao động hạng Ba cùng với Bằng khen của Thủ tướng cho 31 thành viên khác của đội.

Nguyễn Duy