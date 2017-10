Chiến sĩ công an bất ngờ mất tich trên đường về nhận công tác

Sóc Trăng:

Bà Út Em nói: “Cháu học ở trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. Ngày 30/9, cháu gọi điện thoại báo tin ngày 2/10 trường trao bằng tốt nghiệp. Nhận bằng xong, ngày 5/10 sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ, sau đó sẽ đến Công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục nhận công tác.

Khoảng 20h tối 5/10, cháu gọi điện về cho tôi nói đã về đến Cần Thơ và xin ở lại nhà người bạn học cũ, sáng mai về sớm. Sợ con ngủ quên, mới 5h sáng 6/10, cha cháu gọi điện thoại nhắc con dậy sớm để về cho kịp nhưng bất ngờ điện thoại không liên lạc được”.

Gọi cho con nhiều lần không được, vợ chồng bà Út Em lên Cần Thơ tìm con. Hỏi hết bạn bè của Phúc thì không một ai gặp Phúc. Đi tìm hỏi ở nhiều nhà nghỉ, khách sạn, bệnh viện nhưng cũng không có thông tin gì về Phúc.

Không tìm được con, gia đình bà Út Em đã trình báo vụ việc đến Công an xã An Thạnh 3, Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt (giáo viên trường THPT An Thạnh 3) cho biết: “Những năm học ở trường, Phúc chăm ngoan, 3 năm liền là học sinh giỏi. Còn tại trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang, Phúc cũng được tặng giấy khen. Khi nghe tin em được điều về nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 2/10, chúng tôi mừng cho em. Thế nhưng nay nghe tin em chưa về, ai cũng lo lắng”.

Lê Hoàng Phúc (ảnh cô giáo cung cấp).

Đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, ngày 11/10, Trường Trung cấp cảnh sát vũ trang đã có thông báo về việc học viên Lê Hoàng Phúc đã được điều động đến nhận công tác tại Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 2/10/2017.

Tuy nhiên, cho đến nay Phúc vẫn chưa đến trình diện tại Công an tỉnh Sóc Trăng, cũng không rõ lý do, gia đình cũng mất liên lạc.

Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã có thông báo đến các cơ quan chức năng nếu phát hiện Lê Hoàng Phúc ở đâu, thông báo về Phòng Tổ chức Công an tỉnh Sóc Trăng qua điện thoại 069.3751.157 để phối hợp giải quyết.

Bạch Dương