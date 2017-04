Cả gia đình chết trong hồ thủy điện khi đi tảo mộ

Lạng Sơn:

Hồ thủy điện Thác Xăng, nơi cả gia đình anh Tinh gặp nạn.

Chiều 14/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết: Khoảng 1h30 rạng sáng 14/4, lực lượng cứu nạn, cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể vợ chồng anh Nông Văn Tinh (sinh năm 1988) và chị Phan Thị Tơ, cùng trú tại xã Bắc La, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, ở khu vực hồ thủy điện Thác Xăng.

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 13/4, thi thể cháu Nông Huy Hoàng (4 tuổi, con vợ chồng anh Tinh, chị Tơ) cũng được tìm thấy ở khu vực nói trên.

"Cả ba nạn nhân chết là do đuối nước. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để đưa về mai táng. UBND huyện Văn Lãng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5,4 triệu đồng" - ông Trường cho biết.

Cũng theo ông Trường, trước đó ngày 9/4, gia đình anh Tinh đi về quê ngoại ở xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định để tảo mộ bằng bè mảng có gắn động cơ và di chuyển qua hồ thủy điện Thác Xăng. Đến khoảng 16h cùng ngày, gia đình anh Tinh rời quê ngoại để về nhà.

"Cho tới tận tối muộn ngày 9/4, người thân không thấy gia đình anh Tinh trở về nhà, gọi điện sang quê ngoại anh Tinh thì mọi người đều bảo đã về. Sáng hôm sau (10/4), người nhà chia nhau đi tìm thì nhìn thấy cái bè mảng ở khu vực hồ thủy điện Thác Xăng. Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà đã báo chính quyền địa phương để cùng đi tìm gia đình anh Tinh" - ông Trường nói thêm.

Vẫn theo ông Trường, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền hai huyện Tràng Định và Văn Lãng đã huy động khoảng 60 người cùng gia đình đi tìm kiếm các nạn nhân. Ngoài ra, công tác tìm kiếm còn được sự hỗ trợ của đội tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lạng Sơn.

Do mặt hồ thủy điện Thác Xăng rộng, rất sâu (khoảng 25-30m) nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Mặc dù lực lượng đã sử dụng các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhưng cũng không "mò" được nạn nhân và chỉ tìm thấy khi cả 3 thi thể tự nổi trên mặt nước.

Về nghi vấn do thời tiết xấu, gió to nên gia đình anh Tinh gặp nạn, ông Trường nhận định: "Chắc không phải do thời tiết xấu, theo tôi có sự bất cẩn nào đó, hiện công an đang điều tra làm rõ".

Nguyễn Dương