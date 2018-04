Bộ Công an chi viện lực lượng cho Phú Thọ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân trao đổi với phóng viên báo Dân trí.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Vân, các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã phối hợp rất hiệu quả với các lực lượng của Công an tỉnh Phú Thọ tham gia thực hiện các phương an đảm bảo an ninh trật tự cho tất cả các hoạt động Lễ hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương, nổi bật là thực hiện một số các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm từ xa, và phòng, chống tội phạm tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, đặc biệt là các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ, hoạt động hội, các điểm tập trung đông người,…

Ngoài ra, lực lượng an ninh còn tăng cường tuyền truyền cho nhân dân chấp hành các nội quy, quy chế của Ban Tổ chức cũng như nâng cao ý thức cảnh giác trong việc tự bảo quản tài sản, phát hiện tội phạm để cung cấp cho lực lượng công an.

Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng từ công an tỉnh, công an các huyện, các phường, xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuần tra vũ trang, nhất là tuần tra ban đêm từ 22h đến 6h sáng hôm sau, kết hợp với lực lượng chỉ đạo quản lý hành chính kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó đặc biệt kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú để phát hiện các đối tượng từ các địa bàn khác đến đây để ẩn náu, để gây án, lực lượng công an đã chủ động trong công tác đẩy đuổi, phòng ngừa làm trong sạch địa bàn.

Về vấn đề xử lý ùn tắc giao thông có thể xảy ra trong dịp Lễ hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương, Thượng tá Vân cho biết: Công an tỉnh Phú Thọ đã có phương án phân luồng giao thông từ xa. Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ còn phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh hướng dẫn các phương tiện đi tránh các tuyến đường mà giáp với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đối với các phương tiện đi về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cũng như về TP Việt Trì thì Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí lực lượng CSGT ở các điểm để hướng dẫn phân luồng giao thông, và tổ chức trông giữ phương tiện ô tô cho đồng bào về với Khu di tích lịch sử Đền Hùng để đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phân làn, hướng dẫn và chống ùn tắc tại trên cung đường di chuyển vào Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

“Ngoài các phương án trên, chúng tôi còn phát huy tối đa hệ thống camera an ninh để kiểm soát tình hình, cho nên nhiều vị trị trọng yếu đã được kiểm soát chặt chẽ từ hệ thống camera an ninh này” – Thượng tá Vân nói.

Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an tỉnh Phú Thọ.

Thượng tá Vân chia sẻ thêm, trước khi thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngày Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ đồng bào được tốt nhất, an toàn nhất, thân thiện nhất, ứng xử có văn hóa.

Nguyễn Dương – Trọng Trinh