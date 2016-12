Bị CSGT dừng xe, nam thanh niên nhận là “đồng nghiệp” để xin bỏ qua

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 9h30 sáng nay, 23/12, tại nút giao thông Yên Phụ - Cửa Bắc, Tổ công tác Đội CSGT số 2 do Trung tá Vũ Văn Ngoại chỉ huy phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29R5-7683 không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tự nhận là công an khi bị CSGT kiểm tra.

Tại chốt CSGT, nam thanh niên giới thiệu mình là công an và mong bỏ qua vi phạm. Nhận thấy thanh niên này có hành động khả nghi, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, tổ công tác phát hiện trong chiếc cặp in Quốc huy và chữ “POLICE” của thanh niên này có 1 bộ quần áo CSGT, 1 biển hiệu bằng đồng mang tên Phạm Công Đoàn và 3 bộ quân hàm cảnh sát, 1 chứng minh Công an nhân dân đã bị bóc ảnh.

Số đồ đạc liên quan đến lực lượng Công an nhân dân trong cặp của Đoàn.

Tổ công tác đã đưa thanh niên trên cùng chiếc xe và toàn bộ số đồ đạc trong cặp về Công an phường Trúc Bạch (Ba Đình) để làm rõ. Bước đầu, thanh niên trên tự khai là Phạm Công Đoàn (SN 1990, ở Trực Ninh, Nam Định). Đoàn cho biết, số đồ đạc liên quan đến lực lượng Công an nhân dân do Đoàn mượn của 1 người tên là P. ở Công an tỉnh Nam Định.

Cũng theo khai nhận của Đoàn, anh này trước đây có học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân nhưng đã bị đuổi học.

Hiện Công an phường Trúc Bạch đang tiếp tục làm rõ để xử lý các vi phạm liên quan.

Tiến Nguyên