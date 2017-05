Bé trai 10 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc, đói lả ở sát biên giới Campuchia?

Long An:

Sáng 7/5, bà Phan Thị Nguyệt - Trưởng phòng bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Long An cho biết: "Hiện nay, tình trạng sức khoẻ của em Cường đã ổn định. Chúng tôi đang liên lạc với gia đình em và hỗ trợ để đưa em về với gia đình, tuy vậy, đến nay vẫn chưa thể liên hệ được. Chúng tôi đã nhờ các cơ quan chức năng ở Long An và Thái Nguyên vào cuộc để nhanh chóng tìm địa chỉ của gia đình em. So với khi mới bị phát hiện, em Cường đã bớt hoảng loạn nhưng vẫn còn khá lo lắng".

Em Cường đang được chăm sóc sức khoẻ để chờ đợi người thân

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/5, người dân ấp Gãy (xã Thuận Bình, Thạnh Hoá, Long An) phát hiện một cháu trai đang nằm bất động ven đường cạnh một chiếc xe đạp cũ. Nhận thấy cháu bé có vẻ mệt mỏi và kiệt sức nên người dân đã cho cháu ăn cháo và uống sữa. Khi tỉnh dậy, cháu liên tục khóc và hoảng loạn.

Trao đổi với người dân, em Cường cho biết, tên em là Bế Minh Cường (ngụ xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Em đã đi lạc vào khu vực biên giới Long An và Campuchia và nhịn đói suốt 2 ngày. Nguyên nhân em bị lạc vào đây là do lên nhầm xe để đi tìm người chú của mình.

"Đêm 3/5, con đi xe từ Thái Nguyên xuống Hà Nội. Lúc này, mẹ con đưa con lên xe khách tuyến Hà Nội - TPHCM. Mẹ đưa thêm cho con ba bộ quần áo, một chiếc xe đạp cũ và gần 100 ngàn đồng. Mẹ con dặn khi nào đến tuyến cuối cùng của xe thì sẽ có cậu ra đón. Khoảng 9 giờ ngày 5/5, xe dừng ở Long An thì con xuống nhưng đợi gần 5 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu ra đón. Vừa đói, vừa sợ nên con quyết định đạp xe đi dọc đường để tìm cậu. Sau này khi được mọi người cứu con mới biết khu vực con đi là biên giới xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa (Long An)”, Cường kể.

Em Cường vẫn còn nhút nhát, ngại tiếp xúc người lạ

2 ngày qua, Cường vẫn tỏ ra khá nhút nhát. Em cho biết nhà em thuộc diện gia đình khó khăn ở quê: "Bố mất khi em mới ra đời, sau đó, mẹ đi lấy chồng khác và qua Trung Quốc để làm ăn. Em còn có hai em 7 tuổi và 5 tuổi. Từ khi sinh ra hai tay em bị dị tật bẩm sinh nên không thể làm nặng. Từ nhỏ em ở với bà ngoại và bà chỉ kêu phụ chuyện nhà".

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Long An đang liên hệ với các đơn bị liên quan để tìm người thân cho em Cường. Bạn đọc ai biết người thân của em Cường có thể liên hệ giúp với Công an tỉnh Long An theo số điện thoại 0723820900.

Xuân Hinh