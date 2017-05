“Băm nát” rừng dừa nước Bảy Mẫu để làm du lịch

Hội An:

Xây kè chắn lấn chiếm rừng dừa, đào ao nuôi hải sản, xây biệt thự kiên cố bằng bê tông cốt thép, cắt lá dừa nước lợp nhà, làm nhà hàng, quán nhậu… là thực tế đang diễn ra công khai ở rừng dừa Bảy Mẫu này.

Đổ bê tông lấn kênh mương trong rừng dừa

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ cần có giấy phép kinh doanh là thi nhau chặt dừa nước để san lấp lấy mặt bằng. Nhiều doanh nghiệp còn đổ đất đá xây kè chắn rồi bơm nước ngọt vào cho dừa tự chết.

Không khó để chứng kiến cảnh rừng dừa nước này ngày càng teo tóp. Chỉ cần đi xe máy dạo quanh một vòng khu rừng dừa này ở xã Cẩm Thanh, ai cũng có thể bắt gặp cảnh chặt phá, san lấp rừng dừa đang diễn ra không lén lút.

Đào ao nuôi hải sản trong rừng dừa

Một người dân làm nghề chèo thuyền thúng ở thôn Thanh Tam Đông, xã Cẩm Thanh cho biết, các công trình xây dựng thi công ầm ầm cả ngày lẫn đêm, lại thêm tàu thuyền, hàng quán mở nhạc đinh tai nhức óc suốt ngày đến nỗi chim chóc, cá tôm ngày càng hiếm vì không dám đến đây trú ngụ, sinh sản.

Một bên là nhà hàng, một bên là đầm nuôi tôm thì dừa nước ngày teo tóp

Theo lãnh đạo TP Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu này rộng 120 ha. Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, thành phố đã trồng mới thêm vài chục ha. Chủ trương khai thác du lịch kết hợp nuôi trồng thủy sản khu vực rừng dừa Bảy Mẫu của chính quyền thành phố Hội An tạo điều kiện để cộng đồng cùng hưởng lợi.

Tuy nhiên, do việc quản lý thiếu chặt chẽ nên xảy ra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh lợi dụng giấy phép được cấp tự ý cơi nới, lấn chiếm, xây dựng các công trình kiên cố bằng bê tông, cốt thép thay vì được phép mở các dịch vụ ăn uống trên mặt hồ bằng các vật liệu tranh tre, lá dừa.

Công trình mọc lên giữa rừng dừa

Anh K., Giám đốc một công ty lữ hành ở Hội An và cũng là người con của Hội An khi chứng kiến rừng dừa ngày càng “teo tóp” đã thốt lên: “10 năm về trước Bảy Mẫu là thiên đường xanh, 10 năm sau (hiện tại) Bảy Mẫu đang trở thành cái chợ hỗn loạn và 10 năm đến, Bảy Mẫu sẽ biến mất khỏi Hội An và thay vào đó là các công trình biệt thự, khách sạn”.

Theo anh K., đây sẽ là mất mát rất rất lớn vì sự tham lam ích kỷ của những người suy nghĩ làm ăn chụp giật tức thời. Nên nhớ mất môi trường xanh thì sẽ mất tất cả và phải trả giá đắt cho lịch sử. Thành phố Hội An nên có biện pháp ngăn chặn và quyết liệt mang tính bền vững vì một TP Hội An xanh, sạch đẹp theo hướng thành phố sinh thái văn hóa du lịch đã vạch ra rõ ràng.

Doanh nghiệp xây dựng các công trình kiên cố trong rừng dừa

Trước thực trạng hoạt động du lịch - dịch vụ tại khu vực rừng dừa nước Bảy Mẫu còn tự phát, dẫn đến tình trạng nhếch nhác, mất trật tự, xâm phạm môi trường tự nhiên…; mới đây, Sở VH-TT&DL Quảng Nam cùng với UBND TP Hội An và các đơn vị liên quan, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh du lịch tại địa bàn xã Cẩm Thanh đã có buổi họp bàn nhằm giải quyết những vướng mắc liên quan đến hoạt động du lịch tại đây.

Tại cuộc họp, nhiều tồn tại, hạn chế đã được nhìn nhận thẳng thắn như một thực trạng đáng báo động mà du lịch ở làng dừa nước Bảy Mẫu đang đối diện. Đó là những vấn nạn như cạnh tranh không lành mạnh, xâm phạm môi trường tự nhiên, cò mồi, tranh giành khách…

Nhà hàng đang mọc lên giữa rừng dừa

Trao đổi với PV Dân trí về những vi phạm của các doanh nghiệp, cá nhân đối với rừng dừa nước, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An – cho biết, rừng dừa nước Bảy Mẫu đã bị xâm phạm từ mấy năm nay do quá trình làm kinh tế của người dân, họ phá dừa để nuôi tôm, làm du lịch. Chính quyền TP Hội An cũng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý rất kiên quyết.

“Tuy nhiên, do thời gian vừa qua du khách đến với rừng dừa rất đông nên tình trạng người dân lén lút phá dừa để làm nhà hàng, làm các điểm kinh doanh diễn ra cả ban đêm nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn”, ông Sơn nói.

Tấm biển ghi rõ ràng nhưng phía dưới người dân lại phơi lá dừa nước

Theo ông Sơn, chính quyền Hội An đã thống kê 19 trường hợp vi phạm và đã ra quyết định xử lý đối với từng trường hợp cụ thể. Hiện nay một số trường hợp đã khắc phục nhưng một số trường hợp vẫn còn chậm, sắp tới TP sẽ có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở những trường hợp chây ỳ chưa thực hiện quyết định. Những trường hợp nào ngoan cố, không thực hiện sẽ có biện pháp cưỡng chế để từng bước trả lại cảnh quan cho rừng dừa.

Theo thống kê, trong năm 2016 có hơn 65 nghìn lượt khách đến tham quan trải nghiệm tại khu rừng dừa, tập trung chủ yếu ở thôn Vạn Lăng và Thanh Tam Đông. Bình quân mỗi ngày rừng dừa đón khoảng 200 lượt khách, những ngày lễ tết số lượng khách tăng lên khoảng 1.000 lượt.

Một tour du lịch ở rừng dừa Bảy Mẫu

Lượng khách tăng cao, hoạt động du lịch tại khu vực rừng dừa vượt tầm kiểm soát của chính quyền xã. Nhiều thuyền, thúng chai chở khách vào tham quan rừng dừa còn mở loa nhạc công suất lớn, gây ồn ào.

Lượng khách gia tăng nhưng cơ sở hạ tầng còn yếu kém, người dân tham gia theo kiểu tự phát, mạnh ai nấy làm dịch vụ, dẫn đến tình trạng bát nháo, thậm chí gây gổ vì tranh giành khách làm mất hình ảnh du lịch Cẩm Thanh.

Công Bính