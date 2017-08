Bắc Bộ mưa giông diện rộng, miền Trung tiếp tục nắng nóng

Miền Bắc xuất hiện mưa giông diện rộng. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Bắc bộ mưa diện rộng

Hiện nay, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ C vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày hôm qua (12/8) và gần sáng nay (13/8) ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác.

Dự báo, từ đêm nay (13/8) đến hết đêm 16/8, trên rãnh áp thấp có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên mưa giông mở rộng ra Bắc Bộ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ đêm 13-16/8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 13-16/8: ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng

Ngày hôm qua (12/8), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Con Cuông (Nghệ An) 38.1 độ C, Vinh (Nghệ An) 38.5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.1 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ C vĩ Bắc kết hợp với hiệu ứng gió phơn nên ngày hôm nay (13/8) các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Sau ngày 13/8 nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương