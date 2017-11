Bắc Bộ chuyển rét, Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn

Hôm nay Hà Nội chuyển rét (Ảnh: Nguyễn Dương).

Không khí lạnh: Hiện nay (5/11), khối không khí lạnh có cường độ mạnh vẫn đang ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Dự báo: Từ ngày hôm nay (5/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rải rác, trời chuyển rét.

Ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ và Tây Nguyên: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu sau bão số 12 nên ngày và đêm nay ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, khu vực Bắc Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai) có mưa to đến rất to; riêng các tỉnh từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa đặc biệt to và kéo dài đến ngày 7/11.

Nguyễn Dương