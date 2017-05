Ăn bánh kẹo của người lạ, 49 học sinh nhập viện

Chiều 12-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Văn Dân - Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết cơ quan này vẫn chưa xác định được danh tính, mục đích của nhóm đối tượng phát bánh kẹo cho nhiều người ăn bị ngộ độc.

Hành vi bất minh

Theo ông Ngô Giáo, Chủ tịch UBND xã Ea Uy (huyện Krông Pắk), trưa 11-5, một nhóm người đã đến điểm trường buôn Đắk Rơleang (thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy). Lúc này có một số học sinh đi học sớm nên nhóm người này đã dụ dỗ các em ra cổng trường phát bánh kẹo. Tiếp đó, những người này đi đến điểm trường thôn Tân Lợi (cũng thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) dụ dỗ phát bánh kẹo cho một số học sinh khác. Những người này tiếp tục tới Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và ngã ba đường ở trung tâm xã Ea Uy phát bánh kẹo cho học sinh và người đi đường.

Hai chị em Y Ngôn Byă và H’Quỳnh Byă phải nhập viện sau khi ăn bánh kẹo

Ông Giáo cho biết theo phản ánh của những người chứng kiến vụ việc, nhóm người trên bịt kín mặt, đeo kính đen. Họ phát kẹo cho các em học sinh không phải như kiểu làm từ thiện mà cứ ngồi trên xe đưa thật nhanh. Thậm chí, họ còn ném xuống đất cho những học sinh không đến kịp. Khi lưu thông trên đường, nếu thấy có người nào ở trong nhà, họ vứt kẹo vào sau hàng rào. "Sau khi ăn bánh kẹo được phát, các em học sinh có biểu hiện đau đầu, sưng mặt, nôn ói…" - ông Giáo nói.

Em Y Ngôn Byă (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) kể: "Lúc đó, em vừa tới cổng trường thì có một nhóm người gọi lại phát bánh kẹo. Em được phát 2 bịch và mang vào Trường THCS Ea Uy đưa cho chị cùng mọi người ăn". Còn theo em H’Quỳnh Byă (học lớp 7, Trường THCS Ea Uy - chị của Y Ngôn Byă), sau khi ăn khoảng 30 phút, em thấy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn nên mọi người đã đưa đến bệnh viện.

Chưa rõ mục đích

Bà Hồ Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, cho biết khoảng 13 giờ 15 phút ngày 11-5, một giáo viên tại điểm trường Tân Lợi gọi điện báo cáo 2 em học sinh bị đau đầu và nói trước đó có ăn bánh kẹo của người lạ. Nghi ngờ có việc chẳng lành, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các điểm trường thu hồi hết bánh kẹo và báo cho chính quyền địa phương.

Theo ông Giáo, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã và huyện Krông Pắk đã có mặt tại các điểm trường xác minh vụ việc. Công an đã thu giữ 16 bịch bánh quy, 23 bịch bánh kẹp, 5 gói kẹo me, 25 viên kẹo tại điểm trường buôn Đắk Rơleang. Tại điểm trường thôn Tân Lợi và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thu giữ hơn 16 kg kẹo các loại.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cho biết theo báo cáo của các cơ quan chức năng, những người bịt mặt, đeo kính đen lưu thông trên 3 xe máy và 1 ô tô đi phát bánh kẹo. Hiện đã có 59 người nhập viện sau khi ăn bánh kẹo, trong đó có 49 học sinh, 6 người lớn và 4 trẻ em. Trong số các học sinh nhập viện có nhiều em sau khi ăn kẹo thấy bạn bị ngộ độc nên sợ cũng nhập viện chứ không phải tất cả bị ngộ độc. Đến tối 12-5, chỉ còn 1 người lớn đang phải điều trị tại bệnh viện do thể trạng yếu, các học sinh còn lại đã xuất viện.

"Địa bàn xã Ea Uy nói riêng và huyện Krông Pắk nói chung nhiều năm qua tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm. Hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được động cơ, mục đích của các đối tượng phát bánh kẹo" - bà Trinh nói.

Tăng cường cảnh giác Ngày 12-5, UBND huyện Krông Pắk đã có công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, theo dõi các đối tượng lạ mặt đến các trường, nhắc nhở phổ biến cho các em học sinh biết về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thầy cô giáo quán triệt đến từng lớp cấm học sinh ăn quà vặt; không được nhận quà, bánh kẹo của các tổ chức, cá nhân phát trong và ngoài khu vực nhà trường khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Công an huyện phân công lực lượng theo dõi, nắm bắt tình hình, xử lý diễn biến xấu xảy ra, kịp thời báo cáo UBND huyện để có hướng xử lý.

Theo Cao Nguyên

Người lao động