3 xe tải và 1 xe buýt tông nhau, 7 người bị thương

Đồng Nai:

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 16/4 tại kilomet 1831 trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn ngã tư Dầu Giây, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, xe tải BKS 51C- 64681 do tài xế Nguyễn Văn Thịnh (23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, xe này tông vào đuôi xe buýt BKS 53M - 8315 do tài xế Huỳnh Trần Ngọc Quang (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy cùng chiều.

Sau đó, chiếc xe tải do tài xế Thịnh điều khiển tiếp tục tông vào một xe tải khác do tài xế Hồ A Nhí (38 tuổi) điều khiển. Còn chiếc xe buýt sau khi bị xe tải BKS 51C- 64681 tông lại húc vào phía sau xe tải BKS 79C - 05360 do tài xế Mai Vũ Quang (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ, hất văng xe này sang bên trái đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Phần đầu một chiếc xe tải trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng

Vụ tai nạn đã khiến phụ xe của xe tải BKS 51C – 64681 và 6 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Dầu Giây. Một số trường hợp bị thương nặng đã phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt dính chặt giữa hai chiếc xe tải, các xe đều hư hại nặng, một chiếc xe tải bị hất văng hàng chục mét, biến dạng.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Vĩnh Thủy