23 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 1 Tết

So với hai ngày nghỉ Tết liền kề trước đó, số người chết vì tai nạn giao thông đã tăng, cao hơn từ 6-8 người.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người chết xảy ra vào chiều ngày 28/1 (mùng 1 Tết) tại tỉnh Đăk Lăk. (Ảnh: Thúy Diễm)

Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu Xuân năm 2017, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 1.390 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó đường thủy có 2 trường hợp, tước giấy phép lái xe 68 trường hợp, tạm giữ 473 phương tiện.

Ngày 28/1, số cuộc gọi và tin nhắn tiếp nhận qua đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã giảm đáng kể so với những ngày trước. Cụ thể đã có 16 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, từ chiều 30 Tết đến sáng mùng 1 Tết, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trên hầu hết các tuyến phố mật độ phương tiện tham gia thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình. Đêm Giao thừa, tại Hà Nội, hàng vạn người dân đã đổ về hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn để đón Giao thừa. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Lực lượng Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí lực lượng để phân luồng giao thông, chống ùn tắc trước và sau khi người dân đón Giao thừa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Vân Linh

TTXVN