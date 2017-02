Phạt vi phạm quy định hoạt động du lịch gần 50 triệu đồng

Đà Nẵng:

Lực lượng chức năng của ngành du lịch Đà Nẵng đã xử phạt gần 50 triệu đồng đối với các các nhân, tổ chức vi phạm quy định hoạt động của ngành (ảnh minh họa)

Cụ thể, từ ngày 15/1 - 3/2, Sở đã phối hợp với Công an thành phố liên tục kiểm tra tại các khu điểm du lịch, nhất là tại cảng Tiên Sa vào ngày có khách tàu biển. Kết quả, đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 03 tổ chức và 02 cá nhân với số tiền 49,85 triệu đồng.

Ngoài các trường hợp vi phạm đã phát hiện và xử phạt nêu trên, nhìn chung hoạt động của ngành du lịch Đà Nẵng đảm bảo an toàn, phục vụ chu đáo cho người dân và du khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Qua công tác thanh kiểm tra của Sở Du lịch thành phố cho thấy tại các khu, điểm tham quan du lịch đều có sự chuẩn bị tốt để đón người dân và du khách đến tham quan, giải trí. Nhiều hoạt động văn hóa - du lịch, nhiều loại hình giải trí diễn ra thường xuyên và liên tục trong dịp Tết Nguyên Đán, và được tổ chức đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và vệ sinh. Tại một số khách sạn trung tâm thành phố và các khách sạn ven biển đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa, Trường Sa…, công tác đón tiếp và phục vụ khách lưu trú trước và trong dịp Tết Nguyên Đán được chuẩn bị chu đáo, ấm cúng.

Khánh Hiền