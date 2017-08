Độc đáo du lịch âm nhạc 18+ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Với mục đích thỏa mãn cơn khát của giới trẻ trước sự phát triển rầm rộ và náo nhiệt của xu hướng du lịch âm nhạc đang lên ngôi trên thế giới, mới đây, đơn vị truyền thông và tổ chức sự kiện BlueMan chính thức ra mắt thương hiệu Tantraland.

Đây là “sản phẩm âm nhạc kết hợp du lịch” đem lại cảm giác khám phá, trải nghiệm dành riêng cho những người trưởng thành. Theo đó, du khách vừa có cơ hội thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc sôi động, vừa tận hưởng không gian văn hóa, du lịch đáng nhớ. Mỗi chương trình sẽ quy tụ các nghệ sỹ ban nhạc nổi tiếng với những tiết mục dàn dựng công phu, hấp dẫn… mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên.

Buổi họp báo ra mắt thương hiệu Tantraland và chương trình Helloween 2017 đã diễn ra sáng 3/8/2017

Phát biểu tại buổi hợp báo, ông Dương Quang Minh, Giám đốc điều hành dự án này cho biết, ý tưởng ra đời thương hiểu Tantraland kết hợp giữa du lịch và âm nhạc được ấp ủ trong một thời gian dài. Trong đó, chữ Land nói về vùng đất, chữ Tantra là tận hưởng dành cho đối tượng trưởng thành. “Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện hình thức tour du lịch trải nghiệm độc đáo này. Về bản chất, ý tưởng của chúng tôi không khác với các mô hình du lịch âm nhạc đã được tổ chức trên thế giới. Nghĩa là mục đích đều hướng đến giải trí, mang lại sự trải nghiệm khác biệt. Tuy nhiên, đây sẽ là những chương trình mang màu sắc, sự sáng tạo của người Việt Nam, dành riêng cho người Việt Nam”, ông Minh nói.

Ông Dương Quang Minh, Giám đốc điều hành chia sẻ về “đứa con tinh thần” Tantraland trong buổi họp báo.

Giám đốc này cũng cho biết, yêu cầu đòi hỏi du khách khi đăng ký tham gia hình thức tour này phải đảm bảo trên 18 tuổi bởi đan xen trong chương trình sẽ là những bữa tiệc party bùng nổ, những hoạt động teambuilding hấp dẫn được thiết kế riêng cho đối tượng người trưởng thành.

Mở đầu cho chuỗi chương trình độc đáo này, vào tháng 10 tới, tại điểm du lịch Sơn Tinh Camp – Đồng Mô (Sơn Tây, Hà Nội), chương trình “Highway to the hell” sản phẩm đầu tay của Tantraland sẽ chính thức được khởi động. Một đêm nhạc EDM bùng nổ thực sự sẽ kích thích những xúc giác mê đắm nhất của con người và trôi theo từng vũ điệu đắm say. Bỏ qua tất cả những bộn bề trong công việc và cuộc sống, người trẻ Việt sẽ thực sự có cơ hội được hòa mình cùng không gian núi rừng cũng như sống với chính bản ngã của mình.

Lấy chủ đề về Halloween, một không gian ma mị, ghê rợn trên núi rừng với điểm nhấn là “cổng địa ngục”, lễ hội của thổ dân “nhập khẩu” 100% từ Amazon, Carnival Show và tham gia trải nghiệm cắm trại qua đêm… Đặc biệt, bữa tiệc âm nhạc ngoài trời với sự góp mặt của DJ Oxy, DJ Hoàng Anh và Rapper Đen Vâu... chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những ấn tượng khó quên.

Cùng giải đáp các câu hỏi của phóng viên báo đài về chương trình

“Đây là một bữa tiệc du lịch âm nhạc lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam dành riêng cho giới trẻ Việt. Các bạn chắc chắn sẽ được đắm chìm trong không gian âm thanh, ánh sáng đỉnh cao chưa từng có. Đây sẽ là một chương trình hứa hẹn nhiều bất ngờ, bùng nổ”, ông Dương Quang Minh, Giám đốc điều hành dự án này khẳng định.

Chương trình "Highway to the Hell" sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 28-29/10/2017 tại khu du lịch Sơn Tinh Camp - Đồng Mô - Sơn Tây với nhiều hoạt động thú vị trước thềm Helloween festival 2017. Tất cả các bạn trẻ tham gia sẽ có xe 45 chỗ đưa đón và đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an ninh, y tế trong suốt chương trình. Hiện nay, Ban tổ chức chương trình " Highway to the Hell" đã chính thức mở cổng bán vé online qua kênh ticketbox: https://ticketbox.vn/tantraland Hoặc các bạn cũng có thể theo dõi cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình tại kênh fanpage : https://www.facebook.com/tantralandparty/