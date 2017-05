Cuộc thi “Gấu ơi, mình đi Sing nhé!” lộ diện người thắng cuộc

Bằng những dòng chia sẻ chân thật, đầy cảm xúc và truyền cảm hứng du lịch, bài dự thi của bạn Đinh Thị Quỳnh Trang đã đưa người đọc cuốn theo mạch cảm xúc tăng dần của câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình. Và chính những chuyến du lịch cùng nhau đến khắp mọi miền đất nước đã dần khiến đôi tim hoà chung nhịp đập, để rồi cuối cùng kết thúc có hậu bằng một đám cưới ngập tràn hạnh phúc.

Bài dự thi của thí sinh Đinh Thị Quỳnh Trang cũng là bài dự thi giành lượng bình chọn cao nhất với 142 vote

Được phát động từ ngày 3/4/2017, chỉ trong vòng 3 tuần, GoBear Việt Nam (www.gobear.com/vn) đã nhận được hơn 150 bài dự thi hợp lệ từ khắp mọi miền đất nước, thu hút hơn 4.300 lượt bình chọn trên trang web của cuộc thi. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, GoBear cũng đã trao các giải Tuần là 6 cặp vé xem phim CGV trị giá 250.000 VNĐ cho 6 bài dự thi may mắn.

Bà Đoàn Tú Anh, Giám đốc Marketing GoBear Việt Nam, đánh giá: “Cuộc thi có nhiều bài viết đạt chất lượng nội dung tốt. Thông qua chia sẻ cảm nghĩ cá nhân, các bài viết đã tạo cho người đọc nhiều cảm xúc bởi cách diễn đạt thể hiện sự chân thành, xuất phát từ tâm tư, tình cảm của người viết dành cho những người thân yêu và sự gắn kết nhờ những chuyến du lịch cùng nhau. Nhiều bài viết thể hiện sự tìm tòi về điểm đến, cũng như sự am hiểu của người viết về các nguyên tắc an toàn cơ bản khi đi du lịch nước ngoài, trong đó có việc mua bảo hiểm du lịch trước chuyến đi. Đây cũng là mong muốn của chúng tôi khi tổ chức sân chơi này, nhằm góp phần giúp cho những tín đồ du lịch có những chuyến đi an toàn và trọn vẹn hơn ”.

GoBear khuyến khích người dùng Việt Nam xây dựng thói quen tìm kiếm, so sánh và chọn lựa gói bảo hiểm du lịch quốc tế trước mỗi chuyến du lịch

Có thể nói, cuộc thi đã tạo ra một sân chơi thú vị và bổ ích cho người dùng của GoBear tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích họ xây dựng thói quen tìm kiếm, so sánh và chọn lựa gói bảo hiểm du lịch quốc tế ưng ý trước khi bắt đầu mỗi chuyến hành trình. GoBear kỳ vọng sản phẩm so sánh bảo hiểm du lịch quốc tế (https://www.gobear.com/vn/travel-insurance) sẽ giúp người dùng Việt Nam tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm du lịch quốc tế phù hợp nhất với nhu cầu của riêng mình.

Hà Thu