Trồng dưa lưới công nghệ Israel ở Sóc Trăng

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Trần Quốc Thắng, cho biết, qua khảo sát mô hình dưa lưới được trồng tại Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng cao của TPHCM, nhận thấy giống dưa này phù hợp với địa phương.

Sau đó, huyện đã liên hệ trực tiếp với nơi trồng dưa lưới đề nghị hỗ trợ chuyển giao công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật đưa dưa lưới về trồng tại huyện Châu Thành.

Chăm sóc dưa lưới ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Châu Thành, mô hình trồng dưa lưới ở huyện Châu Thành được thử nghiệm năm 2016, áp dụng công nghệ Israel trong sản xuất. Lúc trồng thử nghiệm, đơn vị chỉ trồng trên diện tích 1.000m2, đầu tư khoảng 365 triệu đồng cho nhà màng và hệ thống tưới, đưa khoảng trên 2.000 cây dưa lưới vào trồng.

Khung nhà màng được dựng bằng sắt thép, giàn khung có thể chịu lực hàng chục tấn. Nhà màng bao quanh bởi cước tấm mỏng, phía trên được che bằng nilon loại đặc biệt. Phía trong có hệ thống cáp treo dây, hệ thống điều khiển tự động lưới cắt nắng, công nghệ tưới nhỏ giọt kiểu Israel, hệ thống điều hòa không khí. Việc bón phân kết hợp với tưới nước nhỏ giọt được dẫn đến tận gốc theo đúng mức độ yêu cầu và hoàn toàn tự động.

Việc áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng vừa giúp chắn mưa vừa ngăn côn trùng xâm nhập, giúp giảm chi phí sản xuất (do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ côn trùng gây hại).

Nhà màng trồng dưa áp dụng công nghệ Israel.

Ông Nguyễn Văn Hận- Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, cho biết, để trái dưa lưới phát triển đồng đều, chú ý cắt tỉa dây leo cho phù hợp, phải thường xuyên theo dõi lượng nước cung cấp hàng ngày cho cây vừa đủ theo từng thời điểm phát triển.

Đặc biệt phải chú ý đến việc thụ phấn trong giai đoạn ra hoa kết trái vì dưa được trồng trong nhà màng không có các loài ong bướm thụ phấn, nên cần phải linh hoạt bằng cách thả một số ong vào làm nhiệm vụ thụ phấn và thường xuyên theo dõi từng cây dưa xem chúng đã thụ phấn đồng đều hay chưa, để kịp thời can thiệp đảm bảo mỗi dây dưa đều có một trái.

Dưa không trồng trực tiếp xuống đất mà được trồng trong chậu với thành phần chính là mạt cưa trộn xơ dừa và thêm một ít phân chuồng, phân vô cơ nhằm tạo độ dinh dưỡng nuôi cây. Thời gian thu hoạch dưa chỉ khoảng 70 ngày, với trọng lượng trái bình quân từ 1,2kg - 1,5kg.

Được biết, trong vụ đầu tiên do chưa có kinh nghiệm nên năng suất dưa chưa đạt theo yêu cầu, trọng lượng trái chỉ đạt khoảng 1,2kg, năng suất đạt 2,5 tấn, giá bán 40.000 – 50.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu về hơn 50%.

Dưa lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện tại, huyện Châu Thành đang xuống giống vụ 2 với số lượng 2.600 cây/1.000m2 và đã có sự điều chỉnh lại lượng phân bón cung cấp cho cây, cải tiến thêm một số quy trình kỹ thuật trong suốt thời gian chăm sóc, nên trọng lượng trái ước sẽ đạt từ 1,4kg - 1,5kg, sản lượng cũng dự báo sẽ tăng gần gấp đôi so đợt đầu.

“Giống dưa lưới được trồng ngày 8/6 đã cho trái khá lớn, chuẩn bị thu hoạch, toàn bộ dưa được các doanh nghiệp thu mua đưa vào các siêu thị lớn tại TPHCM để tiêu thụ. Sản phẩm dưa lưới do Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành thực hiện được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sóc Trăng cấp xác nhận “Sản phẩm an toàn được xác nhận” đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng”, ông Nguyễn Văn Hận- Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành cho biết.

Theo đánh giá của người nông dân, dưa lưới trồng trong nhà màng áp dụng công nghệ Isarel là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng, không lo đầu ra, tuy chi phí đầu tư cao hơn so với trồng dưa hấu truyền thống. Hơn nữa, thời gian sinh trưởng của dưa tương đối ngắn, từ lúc trồng cho đến thu hoạch khoảng 70 ngày nên có thể trồng được từ 3 - 4 vụ/năm.

Ông Nguyễn Văn Hận- Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành, cho biết thêm: “Với thành quả ban đầu của việc trồng thử nghiệm, sắp tới chúng tôi sẽ triển khai trồng dưa hấu lưới trong nhà màng ở xã Phú Tân áp dụng công nghệ Israel theo hướng hữu cơ, chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Mô hình này là hướng đi mới cho nông dân tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác, mở ra cơ hội cho bà con nông dân không chỉ trên địa bàn huyện mà có thể phát triển trên toàn tỉnh”.

