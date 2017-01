Sẽ có 49 giải thưởng trao cho các tác phẩm báo chí tiêu biểu viết về giảm nghèo

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những chủ trương được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Liên Hợp quốc đã đánh giá Việt Nam là một điểm sáng trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu thiên niên kỷ nói chung và giảm nghèo nói riêng.

Theo Phó Thủ tướng, trên cơ sở những kết quả đạt được trong giai đoạn qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo mới. Quốc hội cũng đã quyết định 2 chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có chương trình giảm nghèo.

Giải thưởng của cuộc thi được chia theo 5 loại hình báo chí: Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử. Mỗi loại hình báo chí sẽ có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải Khuyến khích, riêng loại hình báo in có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải thưởng cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi và 1 giải cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đạt giải trong cuộc thi.