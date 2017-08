Bộ LĐ-TB&XH quyên góp 250 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng vùng lũ

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, trong đợt lũ lụt vừa rồi, 3 tỉnh miền núi phía Bắc là Yên Bái, Sơn La và Lai Châu đã chịu thiệt hại nặng nề về người và của cải vật chất.

“Hoà cùng tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, hướng về các tỉnh miền núi phía Bắc nơi đang bị thiệt hại nặng nề vì thiên tai, Đảng ủy, Công đoàn Bộ kêu gọi các đơn vị thuộc Bộ đóng góp hỗ trợ tới đồng bào vùng lũ từng bước vượt qua khó khăn” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Theo đó, toàn thể các đơn vị thuộc Bộ, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lao động ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, đồng thời tùy theo khả năng có thể ủng hộ nhiều hơn về tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhân dân vùng lũ.

Ngay tại lễ phát động, đã có 40 đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH tham gia với tổng số tiền ủng hộ là trên 250 triệu đồng. Dự kiến, việc quyên góp sẽ được thực hiện ở các đơn vị thuộc ngành LĐ-TB&XH trong cả nước.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã phát động chương trình quyên góp trong và ngoài ngành ủng hộ hỗ trợ trẻ em khu vực miền núi phía Bắc bị thiệt hại, sớm vượt qua khó khăn để kịp đến trường trong tháng 9/2017.

Trước đó ngày 7/8, cùng đoàn công tác Quốc hội đi kiểm tra tình hình khắc phục thiêt hại do mưa lũ tại tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã trực tiếp tới huyện Mường La- địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét, thăm hỏi và trao quà cho các hộ bị thệt hại do mưa lũ. Thay mặt lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao tặng bà con vùng lũ quét 100 triệu đồng, 100 chăn ấm, 100 thùng mỳ tôm.

Trong tuần đầu tháng 8/2017, tại các tỉnh miền núi phía Bắc (Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu) đã xảy ra mưa to đến rất to, gây lũ ống, lũ quét làm thiệt hại nghiêm trọng về người, nhà cửa, hoa màu và các công trình công cộng trên địa bàn. Trong đó, 3 tỉnh có nhiều thiệt hại lớn là Lai Châu, Yên Bái và Sơn La.

Tính đến ngày 7/8/2017, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 26 người chết, 15 người mất tích và 27 người bị thương; 231 nhà bị cuốn trôi, 425 nhà bị hư hỏng nặng, 398 hộ dân phải sơ tán; 339 ha lúa bị cuốn trôi; sạt lở 25.141 m3 đường quốc lộ…Tổng thiệt hại ước gần 1.000 tỉ đồng.

Hoàng Mạnh