Máy chủ HPE ProLiant Gen 10 - Bảo mật từ gốc

Dường như là cứ vài tuần lại có một bài báo mới về các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền ảnh hưởng tới hàng ngàn người dùng. Những vụ tấn công này không chỉ đang ngày càng phổ biến mà chúng còn trở nên tinh vi hơn. Theo kết quả nghiên cứu của ISACA (Hiệp hội Kiểm toán và Kiểm soát Hệ thống Thông tin), trong năm 2016, hơn một nửa số chuyên gia an ninh mạng cho biết đã gặp phải ít nhất một sự cố phần sụn bị nhiễm mã độc. HPE đã thiết lập liên kết giữa chip bán dẫn HPE và phần sụn HPE Integrated Lights Out (iLO) ngăn không cho máy chủ chạy mã phần sụn đã bị xâm nhập. Việc trực tiếp đưa chức năng bảo mật vào chip bán dẫn đảm bảo mức độ an ninh cao nhất trong khi vẫn duy trì khả năng khôi phục lại phần sụn máy chủ thiết yếu một cách tự động.

Chức năng bảo mật “root of trust” kết hợp bảo mật trực tiếp trong chip iLO và tạo ra một thông tin nhận dạng không thể thay đổi trong phần bán dẫn. Nếu thông tin phần sụn không khớp với thông tin nhận dạng, máy chủ sẽ không khởi động. HPE có khả năng kiểm soát tất cả các chip bán dẫn và phần sụn, đưa doanh nghiệp này thành nhà cung cấp giải pháp duy nhất có thể đạt tới cấp độ an ninh cao như vậy. Thiết kế bảo mật mới còn bao gồm cả các công nghệ mã hóa và phát hiện tấn công tân tiến được bổ trợ bởi an ninh chuỗi cung ứng HPE cũng như các dịch vụ đánh giá và bảo vệ an ninh HPE Pointnext.

An ninh bảo mật không phải là khía cạnh nổi bật duy nhất của máy chủ HPE ProLiant mới. HPE còn bổ sung thêm những cải tiến khác vào Trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm của mình cùng với phương thức thanh toán mới linh hoạt hơn.

Những cập nhật dành cho Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm mới bao gồm:

• HPE OneView 3.1 hỗ trợ nền tảng máy chủ Gen 10 toàn diện và sẽ chuyển đổi tính toán, bộ lưu trữ và mạng thành Trung tâm dữ liệu định nghĩa bằng phần mềm. Giải pháp thế hệ mới, phiên bản 3.1, cung cấp khả năng lưu trữ dưới dạng mô-đun, chức năng quản lý phần sụn tiên tiến, khả năng hỗ trợ mở rộng cho nhiều nền tảng tính toán HPE và khả năng hỗ trợ cho các đối tác hệ sinh thái mô-đun mới bao gồm Mesosphere DC/OS. Mới đây, HPE và Mesosphere đã công bố một mối hợp tác chiến lược mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích từ các thiết kế chung, kiến trúc tham khảo và thời gian thực hiện được rút ngắn đáng kể.

• HPE Intelligent System Tuning (Giải pháp Tối ưu hóa Hệ thống Thông minh) cung cấp một trải nghiệm hấp dẫn dành cho các ứng dụng trong dự án hợp tác với dòng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon có khả năng mở rộng của Intel. Các chức năng độc đáo này bao gồm công nghệ điều tần (để loại bỏ rung pha), hiệu năng cao hơn (nhờ công nghệ core boosting) và tối ưu hóa máy chủ phù hợp với yêu cầu của tải công việc.

• HPE Synergy dành cho Gen10 bao gồm cả HPE Synergy 480 và HPE Synergy 660. Những mô-đun máy chủ này cung cấp hiệu năng cao hơn cho các tải công việc đòi hỏi cao về tính toán và xử lý dữ liệu như xây dựng mô hình tài chính. Ngoài ra, chúng còn đem đến kết nối Ethernet 25/50 GB đột phá với mức gia tăng 2,8 lần về dung lượng DAS (Lưu trữ kết nối trực tiếp).

• HPE Scalable Persistent Memory (Giải pháp Bộ nhớ Bền vững Có khả năng mở rộng) - một giải pháp lưu trữ tích hợp hoạt động ở tốc độ bộ nhớ với dung lượng hàng terabyte, mở khóa các mức hiệu suất tính toán mới với sự bền bỉ tích hợp sẵn. Với hoạt động kiểm soát ứng dụng nhanh hơn tới gần 27 lần và khả năng khôi phục cơ sở dữ liệu nhanh gấp 20 lần, HPE Scalable Persistent Memory mang đến bộ nhớ bền bỉ nhanh nhất trên thị trường.

• HPE còn cung cấp một mô hình thanh toán tương ứng với mức độ sử dụng. Khách hàng chỉ phải trả tiền cho những gì họ thực sự dùng trong khi vẫn sở hữu tài nguyên dự phòng tại chỗ cho phép mở rộng hoặc thu nhỏ môi trường tương ứng với nhu cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc không còn dự trù thừa tài nguyên, lãng phí chi phí đầu tư ban đầu vào những tài nguyên chưa được sử dụng ngay lập tức.

Ngoài những tính năng trên, HPE còn hợp tác với ClearCenter để đưa hệ điều hành dựa trên Linux ClearOS của mình vào máy chủ HPE ProLiant. Sự hợp tác này sẽ giúp đưa giải pháp Công nghệ thông tin mạnh mẽ đến với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu về giao diện người dùng web đơn giản với một chợ ứng dụng tích hợp sẵn. Dự án hợp tác này còn đồng hành cùng sản phẩm máy chủ ProLiant MicroServer của HPE được ra mắt mới đây, bao gồm cả ProLiant ML30 và ProLiant DL20 được làm mới với bộ xử lý Kaby Lake mới từ Intel.

Dự kiến mở bán

Máy chủ HPE ProLiant thế hệ mới, các mô-đun máy chủ HPE Synergy và HPE Converged System (Hệ thống Hội tụ của HPE) dự kiến sẽ mở bán trong mùa hè 2017.

Khách hàng, đối tác ở Việt Nam có thể đăng ký tham gia lễ ra mắt và đặt hàng tại đây