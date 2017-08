Xuân Bắc chê Đại Nghĩa "còn non kinh nghiệm"

Tập 1 Gương mặt thân quen nhí đã lên sóng tối ngày 18/8, ngoài phần trình diễn ấn tượng của 6 thí sinh nhí, khán giả cũng được dịp cười thỏa thích trước những màn tung hứng hài hước và đầy ngẫu hứng của bộ ba giám khảo Hoài Linh, Xuân Bắc, ca sĩ Hiền Thục và MC Đại Nghĩa.

Tại tập đầu tiên, Xuân Bắc đã có màn “chém đẹp” MC Đại Nghĩa. Cụ thể, sau khi các thí sinh kết thúc phần thi, các giám khảo lần lượt cho điểm từng thí sinh. MC Đại Nghĩa đã ưu tiên mời Hiền Thục, giám khảo nữ duy nhất của chương trình cho điểm trước. Tiếp đó, anh mời Xuân Bắc cho điểm.

Xuân Bắc "chặt chém" Đại Nghĩa còn "non kinh nghiệm".

Đại Nghĩa đoán được ý của Xuân Bắc khi nam diễn viên hài muốn anh mời Hoài Linh chấm điểm trước.

Lúc này, Xuân Bắc mới “châm chọc”: “Đại Nghĩa, tôi nói thật nhé, làm MC rất hay và dẫn nhiều chương trình nhưng thông qua phần này tôi thấy Đại Nghĩa còn non kinh nghiệm lắm".

Trong khi Đại Nghĩa "chống chế": "Anh không phải đứa trẻ non nớt" thì Xuân Bắc hài hước lý giải: "Đáng lý phải mời anh Hoài Linh trước - giám khảo kỳ cựu, để người ta còn nương theo và có cơ sở. Đằng này cứ bắt những đứa trẻ non nớt như chúng tôi chịu sức ép làm sao được. Nói chung là còn non và xanh lắm".

Màn “chặt chém” Đại Nghĩa của Xuân Bắc không chỉ khiến ca sĩ Hiền Thục không nhịn được cười mà khán giả cũng cười ngất.

Xuân Bắc chinh phục khán giả phía Nam với nét duyên riêng, đầy hài hước khi ngồi ghế giám khảo Gương mặt thân quen nhí.

Có thể nói nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã có những bước "Nam tiến" ấn tượng khi đã "lấy lòng" được đại đa số khán giả phía Nam, để trở thành một giám khảo được yêu mến tại chương trình. Lối tung hứng duyên dáng, nắm bắt tình huống chuẩn xác, tạo nên những tiếng cười nhẹ nhàng của anh là những điều đáng để khán giả chờ đợi.

Nguyễn Hằng