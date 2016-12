Victor Vũ chọn Nhã Phương làm “át chủ bài” trong phim mới

Victor Vũ là đạo diễn đang sở hữu vị trí vững chắc tại thị trường điện ảnh Việt. Nhắc đến anh, công chúng thường nghĩ ngay đến những bộ phim dù thuộc bất cứ thể loại gì (kinh dị, ly kỳ, hài hước hay tình cảm) cũng đều thành công. Do đó, người hâm mộ rất tò mò khi những thông tin và hình ảnh đầu tiên về dự án phim mới của anh vừa bị rò rỉ.

Victor Vũ đang là cái tên "bảo chứng" cho nhiều bộ phim "hốt" doanh thu.

Theo chia sẻ của nam đạo diễn Việt kiều này thì phim dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2017. Hiện tại, đoàn làm phim đang trong quá trình quay trên Đà Lạt. Trong số những hình ảnh hậu trường mà Victor Vũ vừa chia sẻ mới đây, có thể dễ dàng nhận ra Cường Seven khả năng đóng vai chính trong dự án của Victor Vũ.

Nhiều người dự đoán, Cường Seven khả năng cao đóng vai chính trong phim mới của nam đạo diễn Việt kiều.

Bên cạnh đó, đạo diễn cũng hé lộ việc Nhã Phương và bé Pù sẽ tham gia phim mới. Bạn gái Trường Giang từng đóng vai chính trong “Quả tim máu” - tác phẩm thành công của Victor Vũ năm 2014. Còn bé Pù là diễn viên nhí được nhiều khán giả yêu mến trong “Bảo mẫu siêu quậy” nhờ vẻ bụ bẫm, nét diễn tinh nghịch, dễ thương.

Nhã Phương và bé A Pù cũng sẽ tham gia phim.

Ngoài những nhân vật kể trên thì một nhân vật nữa không thể không nhắc tới chính là Vincent Wang. Người tham gia chỉ đạo hành động của các phim: Doctor Strange, Now You See Me 2, The Great Wall sẽ hợp tác với Victor Vũ trong phim mới. Vẫn chưa rõ anh sẽ đảm nhận vai trò gì trong ê-kíp nhưng nhiều người tin rằng, sự kết hợp của Victor Vũ và Vincent Wang sẽ khiến cho bộ phim có những pha hành động “bom tấn”, mang lại cho điện ảnh Việt những màu sắc mới mẻ kiểu hành động trong phim.

Theo tiết lộ của đạo diễn Victor Vũ, phim dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2017.

Theo thông tin, phim mới của Victor Vũ sẽ mang tên “Lôi báo”. Dù hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin về thể loại và nội dung, song những bức ảnh hậu trường đầu tiên được tung ra cho thấy cảnh một chiếc xe hơi đang bị lật nghiêng. Bản thân cái tên Lôi Báo cũng đầy bí ẩn, khiến khán giả tò mò về câu chuyện phim.

Hà Tùng Long

Ảnh: Hudson Ton