Tuổi trẻ hoàng kim của The Beatles trong thước phim quý

Một đoạn phim chưa từng được công bố trước đây, ghi lại hình ảnh nhóm nhạc huyền thoại The Beatles vui đùa trên phim trường “Help!” (1965) nằm trong vùng núi An-pơ của nước Áo, đã vừa xuất hiện trở lại sau khi bị bỏ quên trong kho suốt 50 năm.

Bộ tứ huyền thoại của The Beatles đã cùng xuất hiện trong bộ phim “Help!” bên cạnh nam diễn viên quá cố Leo McKern (1920-2002). Chính Leo đã là người ghi hình các chàng trai của The Beatles trong giờ nghỉ giải lao giữa các cảnh quay, khi những chàng trai bắt đầu khuấy động phim trường. Đoạn phim hiện được con gái của Leo rao bán với mức 35.000 bảng (1 tỷ đồng).

Những hình ảnh chưa từng được công bố trước đây, ghi lại cảnh bốn chàng trai của The Bealtes cùng đùa nghịch với tuyết và các món nhạc cụ trên phim trường “Help!”. Bối cảnh quay nằm trong vùng núi An-pơ của nước Áo.

Những hình ảnh này được ghi lại bởi nam diễn viên quá cố người Úc - Leo McKern, ông cũng là một diễn viên xuất hiện trong bộ phim.

Leo McKern đã ghi hình bốn chàng ca sĩ trong các giờ nghỉ giải lao, khi họ bắt đầu đùa nghịch với tuyết. Trong ảnh là nam ca sĩ Paul McCartney.

Nam diễn viên Leo McKern vốn có niềm đam mê nhiếp ảnh, ông đã giành thời gian trong các giờ nghỉ để ghi hình bộ tứ huyền thoại khi họ bắt đầu xả hơi và khuấy động trường quay.

Những thước phim chưa từng công bố về ban nhạc The Beatles trên phim trường “Help!”.

Đoạn phim ghi lại cảnh John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr chơi đùa thân thiện với các diễn viên đóng thế của mình.

Thời điểm này, các chàng trai của The Beatles đã rất nổi tiếng và đang ở thời kỳ đỉnh cao hoàng kim của tuổi trẻ và sự nghiệp.

Trên phim trường “Help!”, các thành viên của The Beatles khi đó đã không đề cao việc diễn xuất bởi họ coi đây như một chuyến du ngoạn vui vẻ hơn là một cuộc chinh phục nghệ thuật điện ảnh.

Thời gian ở trên phim trường “Help!” đối với các thành viên trong nhóm luôn là một mảng ký ức vui tươi, thoải mái, họ không bị thúc ép bởi tiến độ làm phim. Theo lời kể của thành viên Ringo Starr, thường họ chỉ diễn xuất nghiêm túc vào buổi sáng, kể từ sau bữa trưa, mọi người mặc định là thời gian của vui chơi và đạo diễn cũng buộc phải chấp nhận điều đó.

Ringo Starr từng chia sẻ hồi ức trên phim trường “Help!” rằng: “Chúng tôi cuồng nhiệt tới mức không ai còn có thể làm nổi việc gì. Đạo diễn Richard Lester thường phải xuống nước với chúng tôi: Các cậu trai ơi, chúng ta có thể quay lại cảnh này được không? Thực sự chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui trong những ngày tháng ấy”.

Nhóm nhạc The Beatles nhận được lời mời diễn xuất trong phim “Help!” sau khi nhóm đạt thành công lớn với bộ phim đầu tiên - “A Hard Day’s Night” - cũng là một phim của đạo diễn Richard Lester.

Những thước phim này trước đây mới chỉ được nam diễn viên McKerns chia sẻ với gia đình, ngoài ra, ông chưa công bố chính thức và vẫn luôn cất giữ những cuộn phim trong nhà kho của mình.

Các chàng trai của The Beatles đã có hai tuần ở trong vùng núi An-pơ với rất nhiều kỷ niệm vui, dù vậy, sau này khi nhớ lại quãng thời gian quay phim ấy, John Lennon cũng phải thú nhận rằng hoạt động làm phim đã bị họ làm cho “mất kiểm soát”.

Trong khía cạnh điện ảnh của The Beatles, họ tham gia vào 5 dự án phim thực thụ, trong đó, “A Hard Day’s Night” (1964) và “Help!” (1965) - hai bộ phim do đạo diễn Richard Lester dàn dựng - được đánh giá cao nhất. Đây là hai bộ phim đầu tiên mà The Beatles cùng nhau tham gia diễn xuất.

“Help!” là một phim ca nhạc thuộc thể loại hài - hành động, chuyện phim xoay quanh việc các chàng trai của The Beatles cùng nhau chống lại một giáo phái cực đoan. Các nhạc phẩm xuất hiện trong bộ phim về sau đã được ra mắt dưới dạng album, cũng được đặt tên là “Help!”.

Tại thời điểm phim ra mắt, “Help!” không được đánh giá cao như “A Hard Day’s Night”, dù vậy, một nửa thế kỷ sau, bộ phim được các nhà phê bình điện ảnh đương đại đánh giá là một phim có tầm ảnh hưởng khi xét tới việc các nhạc phẩm xuất hiện trong phim có sức sống dài lâu về sau.

