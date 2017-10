Thực hư chuyện Hoàng Thùy “mất tích” bí ẩn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam?

"Gây bão" với khán giả ngay từ những ngày đầu ghi danh đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy đã chính thức giành cho mình một suất ở vòng Bán kết. Bất chấp những quan điểm trái chiều xung quanh việc người mẫu thi Hoa hậu, Hoàng Thùy vẫn đang nỗ lực thể hiện mình và tự tin rằng sẽ làm tốt cả hai vai trò.

Nhiều người cho rằng, vì đã là Quán quân cuộc thi người mẫu Vietnam’s Next Top Models và có kinh nghiệm tại thị trường người mẫu quốc tế nên việc dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là quyết định liều lĩnh của Hoàng Thùy. Tuy nhiên, với Hoàng Thùy, cô không muốn bản thân tự đặt mình vào những giới hạn.

“Tôi mong muốn mình giành được vé tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới để có thể mang những kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và bản lĩnh đến với cuộc thi. Vì tôi tự tin mình hiểu quốc tế họ cần những yếu tố gì”, đó là lí do khiến Hoàng Thùy rẽ ngang dự thi nhan sắc.

Tuy nhiên, trong khi sáng ngày 27/10, các thí sinh giành tấm vé vào vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã chính thức có mặt tại Nha Trang để tham dự những hoạt động tiếp theo của cuộc thi năm nay thì tuyệt nhiên không xuất hiện bóng dáng Hoàng Thùy.

Trong một không gian tối giản nhưng đảm bảo tiêu chuẩn của một show trình diễn thời trang hiện đại, cùng với Hoàng Thùy là sự xuất hiện của siêu mẫu châu Á - HLV The Face Minh Tú, Minh Triệu cùng hàng loạt các tên tuổi khác như Quán quân, Á quân Vietnam’s Next Top Models Ngọc Châu, Hương Ly, Lê Thúy, Quang Hùng,…

Chân dài Minh Tú cũng là gương mặt sáng của sàn diễn thời trang đêm qua. Năm 2017 dường như là một năm lên ngôi của cái tên Minh Tú. Sau khi giành ngôi vị Á quân Asian Next Top, Minh Tú gây dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò HLV tại The Face - Gương Mặt Thương Hiệu. Mới đây, thông tin cô đảm nhiệm vai trò HLV The Look - Vẻ đẹp thương hiệu bên cạnh Phạm Hương, Kỳ Duyên tiếp tục được công chúng trông chờ.