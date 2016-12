Thử tài: Bạn nhận ra bao nhiêu “bom tấn” trong ảnh?

Có những bộ phim đình đám mà chỉ cần một khuôn hình hay một nhân vật được đưa ra, bạn đã có thể ngay lập tức gọi tên, nhưng cũng có những phim mà chỉ có “fan phim” đích thực mới có thể nhận ra chỉ bằng một hình ảnh gợi nhớ. Dưới đây là 20 nhân vật hoặc đồ vật quan trọng từng xuất hiện trong 20 bộ phim đáng kể của năm 2016.

Trước khi đến với một năm 2017 ngập tràn bom tấn công phá, hãy cùng nhìn lại 12 tháng của năm 2016 với nhiều siêu phẩm đình đám làm nên một năm “điện ảnh kỳ diệu”.

Những phim có doanh thu khủng nhất năm 2016:

1. Captain America: Civil War (Captain America: Nội chiến) - 1,15 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

2. Finding Dory (Đi tìm Dory) - 1,03 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

3. Zootopia (Phi vụ động trời) - 1,02 tỷ đô la Mỹ (phim của Disney)

4. The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh) - 967 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)

5. The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng) - 875 triệu đô la Mỹ (phim của Universal)

6. Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman đại chiến Superman: Ánh sáng công lý) - 873 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

7. Deadpool (Quái nhân) - 782 triệu đô la Mỹ (phim của Fox)

8. Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) - 745 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

9. Fantastic Beasts and Where To Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng) - 718 triệu đô la Mỹ (phim của Warner Bros)

10. Doctor Strange (Phù thủy tối thượng) - 653 triệu đô la Mỹ (phim của Disney)