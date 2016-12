Tất cả những gì chờ đợi ở điện ảnh thế giới năm 2017 (I)

Nói một cách nghiêm túc, 2017 thực sự là một năm “kỳ diệu” với hàng loạt bộ phim bom tấn đáng để chờ đợi:

“Resident Evil: The Final Chapter” (Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối) ra mắt ngày 27/1. 5 năm sau khi “Resident Evil: Retribution” (2012) ra rạp, nữ diễn viên Milla Jovovich sẽ tái xuất để khép lại một seri phim khoa học viễn tưởng pha lẫn kinh dị mà cô đã đồng hành trong suốt hơn một thập kỷ, với tổng doanh thu phòng vé trên khắp thế giới đạt mức gần 1 tỷ đô. Mặc dù khoảng cách giữa hai phần phim là khá xa nhau, nhưng chuyện phim ở phần 6 này vẫn sẽ tiếp nối liền mạch phần 5.

“The Lego Batman Movie” (Người Dơi Lego) ra mắt ngày 10/2. Đây là phần phim tiếp theo của bộ phim từng thành công bất ngờ khi ra rạp - “The Lego Movie” (2014). Trong phim, nhân vật chính sẽ là Người Dơi Lego với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở thành phố Gotham Lego. Đương nhiên bối cảnh và nhân vật trong phim sẽ được tạo nên từ… Lego. Chuyện phim mang nhiều yếu tố hài hước thay vì mô-típ siêu anh hùng giải cứu thế giới thường thấy trong các phiên bản điện ảnh trước đây về Người Dơi.

“John Wick: Chapter 2” (John Wick: Mạng đổi mạng 2) ra mắt ngày 10/2. Là một phim kinh phí thấp, “John Wick” (2014) đã khá thành công khi ra rạp, tạo đà cho phần 2 ra mắt. Lần này, một người anh em lâu năm của John Wick phải đối mặt với một sát thủ và cần sự trợ giúp của anh. Chắc chắn sẽ có nhiều pha hành động đẳng cấp với diễn xuất ấn tượng của nam diễn viên “Ma trận” Keanu Reeves.

“Fifty Shades Darker” (50 sắc thái đen) ra mắt ngày 10/2. Mặc dù thua kém nhiều bộ phim được nhắc tới trong danh sách này về mặt nghệ thuật, nhưng “Fifty Shades Darker” lại là bộ phim rất đáng gờm về mặt thị trường, khi phim thu hút sự hiếu kỳ rất lớn của công chúng. Là một phim tình cảm lãng mạn “bạt ngàn… cảnh nóng”, chuyển thể từ loạt tiểu thuyết ăn khách cùng tên, “Fifty Shades Darker” là tập phim thứ hai, nối tiếp thành công của “Fifty Shades of Grey” (50 sắc thái xám - 2015).

“The Dark Tower” (Tòa tháp bóng đêm) ra mắt ngày 17/2. Loạt tiểu thuyết đồ sộ của nhà văn Mỹ Stephen King sẽ được chuyển thể lần đầu tiên lên màn bạc. Dù vậy, đây không phải một bộ phim chuyển thể giống như nguyên gốc văn học, sẽ có rất nhiều chi tiết được thay đổi. Thực tế, dự án phim này đã từng được lên kế hoạch trong suốt gần một thập kỷ. Đã có nhiều đạo diễn đến rồi đi, khiến bộ phim những tưởng như một dự án bất khả thi. Chuyện phim về cơ bản sẽ xoay quanh một tay súng đi tìm tòa tháp bóng đêm.

“Wolverine 3” (Người Sói Wolverine 3) ra mắt ngày 3/3. Đây sẽ là tập phim cuối cùng của Hugh Jackman trong vai Người Sói sau 17 năm nhập vai với tổng cộng 9 phim đã đảm nhiệm vai diễn trứ danh.

“Kong: Skull Island” (Kong: Đảo Đầu lâu) ra mắt ngày 10/3. Một phim mới làm về một nhân vật đã rất quen thuộc - King Kong. “Kong: Skull Island” lấy bối cảnh Việt Nam thập niên 1970. King Kong sẽ to lớn hơn bao giờ hết với hình tượng nhân vật quái thú cao hơn 30m.

“Kong: Skull Island” được kỳ vọng sẽ mở đường cho một loạt phim dài kỳ xoay quanh quái vật khổng lồ. Trong phim có sự xuất hiện của những diễn viên ngôi sao như Brie Larson và Tom Hiddleston.

Trước nay, khán giả đã quá quen thuộc với cách xây dựng nhân vật King Kong, với bộ phim lần này, quái thú sẽ được khai thác mới lạ, hấp dẫn hơn, để chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ trên màn ảnh với… quái vật Godzilla ở phần phim sau.

“Beauty And The Beast” (Người đẹp và quái vật) ra mắt ngày 17/3. Disney hiện đang trong quá trình tái dựng những bộ phim hoạt hình đình đám nhất trong lịch sử của hãng với một diện mạo mới lạ, thêm vào đó là một chút thay đổi trong nội dung để tạo nên sức hấp dẫn.

Ngay từ trong năm 2016, “nhất cử nhất động” của ê-kíp làm phim “Người đẹp và quái vật” đã rất thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Từng hình ảnh, teaser, trailer được tung ra đều thu hút lượt xem “khủng khiếp”. Điều này hứa hẹn khi phim ra mắt sẽ gây bão ngoài phòng vé.

“Power Rangers” (5 anh em siêu nhân) ra mắt ngày 24/3. 5 anh em siêu nhân đã đi vào tuổi thơ của một thế hệ thanh thiếu niên hồi thập niên 1990. Đây không phải dự án điện ảnh đầu tiên được thực hiện với hy vọng làm sống lại ký ức tuổi thơ của một thế hệ. Dù vậy, “Power Rangers” (2017) không phải một dự án “cũ rích”, chuyện phim được hứa hẹn thực hiện cầu kỳ, có chiều sâu, xoay quanh những thanh thiếu niên quả cảm với sứ mệnh giải cứu Trái Đất.

“Ghost in the Shell” (Linh hồn của máy) ra mắt ngày 31/3. Loạt phim chuyển thể từ loạt truyện tranh manga cùng tên của Nhật với diễn xuất của nữ chính Scarlett Johansson đã khiến phim ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý. Phim được kỳ vọng sẽ là một bữa tiệc thị giác ngoạn mục với chuyện phim xoay quanh cuộc rượt đuổi giữa một nữ cảnh sát “cyborg” nửa người nửa máy và một tin tặc nguy hiểm. Phim sẽ có bối cảnh của một thế giới tương lai viễn tưởng khiến người xem có cảm giác như mình lạc vào thế giới ma trận công nghệ.

“The Fate of the Furious” (Quá nhanh quá nguy hiểm 8) ra mắt ngày 14/4. Tương lai của loạt phim “Fast & Furious” hiện có chút bất định khi nam diễn viên Paul Walker bất ngờ qua đời năm 2013. Việc sản xuất “Furious 7” (2015) đã gặp không ít khó khăn. Ở những phần phim sau, gánh nặng sẽ đặt lên vai nam diễn viên Vin Diesel. Dù khó khăn là gì, nhưng với gần 4 tỷ đô thu về từ các phòng vé, chắc chắn “Fast & Furious” vẫn sẽ bước tiếp để chinh phục người yêu phim siêu xe tốc độ.

“Đến hẹn lại lên”, phần 8 sẽ xoay quanh nhân vật của Vin Diesel - Dominic Toretto. Dom bị lôi kéo trở lại vào thế giới tội phạm và gặp phải sự phản trắc của những người thân thiết nhất. Bối cảnh phim sẽ ghi hình từ bờ biển Cuba đến đường phố New York và tới cả biển Barents ở Bắc Cực.

“Guardians Of The Galaxy Vol. 2” (Vệ binh dải ngân hà 2) ra mắt ngày 5/5. Với thành công bất ngờ của phần 1, “Vệ binh dải ngân hà 2” ra mắt với chuyện phim còn kịch tính hơn nữa, với sự xuất hiện của những nhân vật mới, những mối đe dọa khủng khiếp hơn mà nhóm vệ binh phải đối mặt. Dường như mọi thứ đều được đẩy lên cao độ hơn trước, chỉ có nhân vật gây sốt - Groot - là… bé nhỏ đi, khi từ một cái cây đồ sộ, vì hy sinh bảo vệ nhóm vệ binh, Groot đã trở lại trạng thái “baby Groot”.

“Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” (Cướp biển Caribbe: Người chết không nói) ra mắt ngày 26/5. Phần phim thứ 5 này đã được rục rịch thực hiện từ năm 2011 nhưng dự án này đã liên tiếp vấp phải nhiều khó khăn từ khâu kịch bản cho tới huy động kinh phí thực hiện. Cuối cùng, “Người chết không nói” cũng đã được lèo lái cán đích cuối cùng và sẽ ra rạp trong năm tới. Thuyền trưởng Jack Sparrow (Johnny Depp) sẽ đối mặt với kẻ thù lâu năm do Javier Bardem thủ vai. Orlando Bloom cũng sẽ trở lại với “Cướp biển Caribbe”.

Bích Ngọc

