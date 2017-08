Quán quân truyền hình thực tế: Người "im thin thít", kẻ "lặn mất tăm"

Vũ Thảo My - Quán quân Giọng hát Việt 2013

Vũ Thảo My giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2013 (The Voice) khi mới 16 tuổi. Sau khi dành chiến thắng, giọng ca này đã quyết định rời quê hương Nam Định vào TP.HCM để phát triển con đường âm nhạc.

Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1997 này dường như “mất tích” sau đó. Cô không ra sản phẩm, không tham gia biểu diễn và càng không xuất hiện dày đặc ở các sự kiện của showbiz. Thậm chí, đã có lúc, cái tên Vũ Thảo My mờ hẳn trong trí nhớ của nhiều người.

Hình ảnh mới nhất của Vũ Thảo My sau một thời gian dài "mất tích". Ảnh: NVCC.

Theo giọng ca gốc Thành Nam, sau thời điểm đăng quang Giọng hát Việt 2013, cô từng ký hợp đồng làm ca sĩ độc quyền với một công ty giải trí có tiếng nhưng suốt thời gian đó, công ty không làm bất cứ điều gì như đã hứa hẹn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, giọng ca này vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã để lãng phí nhiệt huyết và tuổi trẻ trong những tháng ngày chờ đợi công ty thực hiện lời hứa.

Sau quãng thời gian lận đận với ca hát, Vũ Thảo My đã quyết định tạm giác giấc mơ âm nhạc để hoàn thành việc học tại một ngôi trường cấp 3 danh tiếng. Thực tế, trong thời gian qua, thỉnh thoảng cô vẫn đến dự sự kiện của một số người quen nhưng vì “mặc cảm” nên cô thường lặng lẽ đến rồi chọn một góc khuất để khán giả và truyền thông không nhận ra mình.

Tháng 7 vừa qua, Vũ Thảo My trở lại với một sản phẩm âm nhạc do nhạc sĩ Phương Uyên đỡ đầu. Nhạc sĩ Phương Uyên cho biết, chị quá tiếc cho giọng hát của Vũ Thảo My nên đã đứng ra hỗ trợ về mọi mặt để cô bé này có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát. Giọng ca này hy vọng thời gian tới sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong âm nhạc khi sắp bước qua tuổi 20.

Yasuy - Quán quân Thần tượng Việt Nam 2012

Yasuy là là giành Quán quân Thần tượng Việt Nam (Vietnam Idol) khi mới 26 tuổi. Giọng ca đến từ dân tộc Chu Ru - Lâm Đồng đã để lại nhiều ấn tượng tại chương trình truyền hình thực tế này bởi giọng hát mộc mạc, chân chất, không có nhiều kỹ thuật. Yasuy được xem như một “cơn gió lạ” trong làng nhạc thời bấy giờ khi mang đến những điều khác thường.

Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Yasuy cũng “bặt vô âm tín”. Anh chọn chọn cách sống lặng lẽ, không ra sản phẩm mới, không ồn ào trên mặt báo và càng không xuất hiện ở những nơi đông người của showbiz.

Yasuy thời kỳ tham gia Vietnam Idol. Ảnh: VTV.

Theo một số ca sĩ cùng lứa Vietnam Idol với Yasuy, sau khi tốt nghiệp khoa Trung cấp Thanh nhạc tại trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội Hà Nội vào tháng 12/2015, Yasuy thỉnh thoảng vẫn tham gia biểu diễn trong các liên hoan văn nghệ hoặc chương trình từ thiện quanh vùng Tây Nguyên. Vào tháng 5/2016, Yasuy cùng đoàn văn công Quân khu V ra Trường Sa để biểu diễn phục vụ các chiến sĩ.

Vào tháng 12/2016, Yasuy dành tặng mọi người ca khúc “Làm tất cả để em về bên anh”, sáng tác Issac Thái trên trang cá nhân. Nhưng kể từ đó đến nay, Yasuy không xuất hiện kể lại, kể cả trên mạng xã hội lẫn trong các chương trình âm nhạc lớn.

Janice Phương - Quán quân Thần tượng Việt Nam 2016

Janice Phương gốc Philipine là cô gái nước ngoài đầu tiên giành ngôi Quán quân của Thần tượng Việt Nam. Janice Phương gây ấn tượng bởi chất giọng đầy nội lực và cảm xúc.

Tuy nhiên, tương tự như những Quán quân khác, sau khi đăng quang, Janice Phương rất “im hơi, lặng tiếng”. Mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn tham gia một số chương trình âm nhạc nhưng sự xuất hiện của cô vẫn chưa thực sự tạo ra điểm nhấn.

Janice Phương trong dự án âm nhạc hợp tác với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Ảnh do đại diện truyền thông cung cấp.

Mãi đến tận tháng 12/2016, giọng ca gốc Philipine này mới trình làng MV “Love you in silence”, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã từng được cô trình bày trên sân khấu Vietnam Idol.

Vào tháng 3/2017, Janice Phương lại hợp tác cùng nhạc sĩ Châu Đăng Khoa ra mắt ca khúc “Tâm tư”. Đây là ca khúc do Châu Đăng Khoa viết dành riêng cho Janice Phương. Từ đó đến nay, giọng ca này dường như không có thêm sản phẩm âm nhạc nào và các hoạt động âm nhạc cũng không có gì nổi bật.

Nhiều người cho rằng, việc Janice Phương chưa sõi tiếng Việt đã khiến cô gặp khá nhiều trở ngại trong hoạt động âm nhạc. Thường, mỗi khi xuất hiện, ông xã của cô phải đi theo để hỗ trợ và phiên dịch. Bản thân nữ ca sĩ này vì vốn tiếng Việt ít ỏi nên cũng chưa tự tin với nhiều ca khúc tiếng Việt. Ngoài ra, việc đã có gia đình và có con nhỏ cũng khiến Janice Phương phải phân chia thời gian.

Cao Bá Hưng - Quán quân Bài hát hay nhất 2017

Giọng ca sinh năm 1998 giành Quán quân chương trình Sing My Song mùa đầu tiên đến nay đã 7 tháng nhưng vẫn chưa có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào trình làng. Ngay khi vừa đăng quang, giọng ca này cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ cộng đồng mạng. Tiết mục “Có vấn đề” mà Cao Bá Hưng thể hiện trong đêm chung kết Sing My Song trên YouTube nhận được rất nhiều lượng dislike (không thích) của người nghe.

Liên lạc với Cao Bá Hưng, anh chàng này không có lời nào chia sẻ về bản thân. Tuy nhiên, chia sẻ trong chương trình “Café Sáng với VTV3” trước đó, Cao Bá Hưng cho biết, trước đây cậu từng có 6 năm theo học chuyên ngành nhạc cụ dân tộc và piano tại Trung Quốc. Quãng thời gian học nhạc cụ, Cao Bá Hưng dành thời gian nhiều cho việc sáng tác.

Cao Bá Hưng thay đổi khá nhiều về ngoại hình từ khi đăng quang. Ảnh: FBNV.

Bản thân cậu luôn muốn chứng tỏ cho gia đình thấy rằng, việc mình lựa chọn con đường sáng tác để gắn bó lâu dài là sáng suốt. Về con đường phát triển trong tương lai, Cao Bá Hưng cho rằng, thế mạnh của cậu là sản xuất âm nhạc và chơi nhạc cụ.

Tuy nhiên, cậu luôn cố gắng vươn tới sự hoàn hảo khi góp phần trong một ca khúc nào đó, bất kể đó là khâu nào. Cậu mong muốn sẽ có một sản phẩm âm nhạc mà 50 năm sau người ta vẫn nghe, 100 năm sau người ta vẫn nghe. Riêng năm nay, cậu sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình và việc học.

Hà Tùng Long