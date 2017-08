Nữ diễn viên phim “Người tình” qua đời

Minh tinh gạo cội người Pháp Jeanne Moreau đã vừa qua đời ở tuổi 89. Trước sự ra đi của bà, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhận định Jeanne Moreau là “hiện thân của điện ảnh”, là tinh thần tự do “luôn nổi loạn trước những chuẩn mực đã được thiết lập”.

Nữ diễn viên người Pháp Jeanne Moreau thời trẻ

Nữ diễn viên người Pháp Jeanne Moreau, một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của điện ảnh Pháp trong vòng 60 năm qua, đã qua đời ở tuổi 89. Trong sự nghiệp diễn xuất, bà được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong bộ phim tình cảm của Pháp - “Jules et Jim” (Jules và Jim - 1962), một bộ phim quan trọng thuộc vào thời kỳ “làn sóng mới” của “cine” Pháp.

Jeanne Moreau từng giành được nhiều giải thưởng điện ảnh, trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) với vai diễn trong “Moderato Cantabile” (1960).

Bên ngoài điện ảnh Pháp, bà Moreau đã từng hợp tác với đạo diễn tài danh người Mỹ Orson Welles trong vài bộ phim và từng giành được giải Bafta của điện ảnh Anh cho Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất với vai diễn trong “Viva Maria!” (1967).

Bà Moreau được tìm thấy trong tình trạng đã qua đời tại nhà riêng ở Paris (Pháp) ngày 31/7 vừa qua. Trong cuộc đời, bà trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một người con trai.

Biểu tượng của màn bạc Pháp

Trong các nữ diễn viên điện ảnh Pháp cùng thế hệ với mình, bà Moreau thuộc vào ba nữ diễn viên biểu tượng trứ danh, cùng với Catherine Deneuve và Brigitte Bardot. Điện ảnh Pháp thời kỳ hậu chiến dành cho bà một vị trí không thể khỏa lấp.

Jeanne Moreau thời trẻ

Nhiều đạo diễn tài danh của Pháp đã có được những bộ phim thành công đột phá trong sự nghiệp, khi có bà Moreau tham gia diễn xuất trong phim, đáng kể có phim tội phạm “Elevator to the Gallows” (Thang máy tới giá treo cổ - 1958) của đạo diễn Louis Malle, các phim tình cảm “Jules et Jim” (Jules và Jim - 1962) của Francois Truffaut, “Bay of Angels” (Vịnh thiên thần - 1963) của Jacques Demy, và “The Lover” (Người tình - 1992) của Jean-Jacques Annaud.

Thời trẻ, bà Moreau nổi tiếng với diện mạo hấp dẫn, quyến rũ, cùng với đó là năng lực diễn xuất và một thái độ làm việc rất nghiêm túc, chỉnh chu, vì vậy, mọi đạo diễn đều muốn hợp tác với bà.

Đạo diễn tài danh người Mỹ Orson Welles đánh giá Moreau là một diễn viên “nữ hoàng”, một người mà “mặc dù không cần cố gắng gì cũng trở thành trung tâm của sự chú ý”. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Moreau là minh tinh điện ảnh Pháp hấp dẫn nhất trong mắt công chúng.

Orson Wells từng hợp tác với Moreau trong những bộ phim như “Chimes at Midnight” (Tiếng chuông lúc nửa đêm - 1965) hay “The Trial” (Vụ án - 1962), ông nhận xét bà là nữ diễn viên xuất sắc nhất thế giới.

Nữ diễn viên người Pháp Jeanne Moreau

Jeanne Moreau sinh năm 1928, là con gái của một chủ tiệm ăn người Pháp và một nữ vũ công người Anh. Moreau theo đuổi sự nghiệp diễn xuất bất kể sự phản đối của cha và trở nên nổi tiếng hồi năm 1957 với vai diễn trong phim tội phạm “Elevator to the Gallows” (Thang máy tới giá treo cổ).

Những phim đáng chú ý khác của bà còn có “La Notte” (Đêm - 1961) của đạo diễn Michelangelo Antonioni, “Diary of a Chambermaid” (Nhật ký của một nữ hầu phòng - 1964) của Luis Bunuel, và “Mademoiselle” (Tiểu thư - 1966) của Tony Richardson.

Hai biểu tượng của màn ảnh Pháp - Jeanne Moreau (phải) và Brigitte Bardot (trái) - cùng xuất hiện trong bộ phim hài “Viva Maria!” (1965) của đạo diễn Louis Malle.

Trong sự nghiệp, vai diễn đáng kể nhất mà bà Moreau từng từ chối là vai bà Robinson trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng - “The Graduate” (Sinh viên tốt nghiệp - 1967) - của đạo diễn người Mỹ Mike Nichols. Lý do là bởi bà đã nhận lời hợp tác với đạo diễn Pháp François Truffaut để thực hiện bộ phim “The Bride Wore Black” (Cô dâu váy đen - 1968).

Trailer phim “Jules et Jim” (Jules và Jim - 1962)

“Người tình” và người đẹp có chất giọng khàn

Moreau nổi tiếng với chất giọng khàn, bà từng vào vai người dẫn chuyện trong phim “The Lover” (Người tình - 1992). Bộ phim của đạo diễn Jean-Jacques Annaud, lấy bối cảnh Đông Dương năm 1929, xoay quanh cuộc tình bí mật giữa một thiếu nữ người Pháp và một người đàn ông gốc Hoa giàu có.

Phim có sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên chính là Lương Gia Huy (Hồng Kông) và Jane March (Anh). Phim được quay tại Việt Nam, cho tới giờ, đây vẫn được xem là một trong những phim đáng nhớ của điện ảnh Pháp.

Bà Moreau có một sự nghiệp diễn xuất đáng nể, bà tham gia nhiều phim và vẫn tiếp tục diễn xuất cho tới khi đã ở tuổi ngoài 80.

Jeanne Moreau và đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg cùng nhận giải Cesar của điện ảnh Pháp hồi năm 1995.

Trong một bài phỏng vấn với tờ New York Times hồi năm 1989, ở tuổi ngoài 60, bà Moreau từng nói: “Tôi làm việc tích cực ở tuổi này là bởi ở giai đoạn này của cuộc đời, tôi không còn bị phân tâm bởi những áp lực khác như gia đình, tình yêu, bản ngã… Những rắc rối đó xuất hiện khi một người còn trẻ và loay hoay đi tìm chính mình. Còn giờ đây, tôi không băn khoăn gì về bản thân mình nữa”.

Bà Moreau đã giành được một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Pháp, đó là giải Cesar dành cho Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim “The Old Lady Who Walked in the Sea” (Người phụ nữ bước đi trong biển cả - 1992).

Trailer phim “The Lover” (Người tình - 1992)

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/BBC