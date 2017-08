Ngưỡng mộ cô bé gốc Á và giọng hát chinh phục nút vàng

Tìm kiếm Tài năng Mỹ:

Cô bé gốc Á và giọng hát chinh phục nút vàng

Trong đêm vòng loại thứ 3 của “America’s Got Talent”, vị giám khảo khách mời thứ 5 là nữ diễn viên Laverne Cox, cô là giám khảo duy nhất có quyền một lần sử dụng nút vàng để đưa thẳng một thí sinh vào vòng live show.

Lavern đã dành tặng nút vàng cho cô bé 9 tuổi gốc Á Celine Tam khi Celine thể hiện ca khúc “How Am I Supposed To Live Without You”. Cha mẹ và em gái của Celine đều có mặt để cổ vũ cho Celine. Cha mẹ của Celine rất thích giọng hát của Celine Dion, vì vậy, họ đã lần lượt đặt tên cho hai cô con gái là Celine Tam và Dion Tam.

Celine thể hiện ấn tượng trên sân khấu.

Cô bé Celine Tam thể hiện ca khúc “How Am I Supposed To Live Without You”.

Niềm hạnh phúc trên gương mặt cô bé 9 tuổi khi pháo vàng rơi xuống sân khấu.

Cặp đôi trượt patanh mạo hiểm “rợn tóc gáy”

Cặp đôi trượt patanh người Anh - Billy và Emily - đã vượt qua vòng loại đêm thứ 3 của “America’s Got Talent” với một tiết mục khiến người xem không thể rời mắt bởi cả vẻ đẹp và sự nguy hiểm trong vũ điệu khỏe khoắn của cặp đôi.

Trong tiết mục của hai anh em ruột Billy và Emily, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào chỉ cần Billy không vững tay hoặc tính toán sai về khoảng cách giữa đầu Emily với… sàn sân khấu trong những vòng xoay tít chóng mặt.

Giám khảo Mel B thậm chí đã quay lưng ghế lại sân khấu khi Emily… túm râu Billy và thực hiện động tác quay nguy hiểm. Bản thân Billy và Emily sau đó cũng chia sẻ rằng động tác “túm râu” quay vòng khiến Billy rất đau, nên họ đã không tập trước mà bước lên sân khấu mới thực hiện.

Cặp đôi anh em ruột Billy và Emily đến từ nước Anh đã vượt qua vòng loại để tiến vào vòng live show với một tiết mục trượt patanh nguy hiểm.

Cặp đôi anh em ruột Billy và Emily thực hiện các động tác nguy hiểm trong tiết mục.

Trong tiết mục, có những lúc đầu Emily chỉ cách mặt sàn vài cm trong những cú quay vòng chóng mặt.

Gia đình của hai anh em vốn có truyền thống theo nghề xiếc, họ đã có hai người bác và dì ruột qua đời khi thực hiện các tiết mục nguy hiểm.

Vũ công “béo bự” gây phấn khích

Vũ công Oscar Hernandez (34 tuổi) khi mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu “America’s Got Talent”, không ai nghĩ anh có thể nhảy múa bởi Oscar có một thân hình khá… đồ sộ. Nhưng những động tác của anh lại thực sự gây được phấn khích nơi người xem.

Với thân hình không lý tưởng cho việc nhảy múa, bản thân cha của Oscar cũng từng phản đối việc con theo học vũ đạo bởi ông sợ rằng con trai mình sẽ bị trêu chọc khi biểu diễn trên sân khấu.

Tiết mục của vũ công “béo bự” Oscar Hernandez đã được đi tiếp vào vòng trong.

Khi mới xuất hiện trên sân khấu, thân hình đồ sộ của Oscar khiến người ta tưởng rằng anh sẽ nhảy múa rất vụng về.

Nghệ sĩ bay ra từ nòng đại bác, bay qua trực thăng

Tiết mục mạo hiểm của Bello Nook dù không thể giúp nghệ sĩ đi tiếp vào vòng live show nhưng là một tiết mục thú vị của vòng loại thứ 3. Bello Nook chuyên thực hiện các tiết mục mạo hiểm, lần này, Bello chui vào một nòng đại bác khổng lồ để bị bắn bật ra, bay qua một chiếc trực thăng và “hạ cánh” xuống đệm hơi.

Lưu ý: Tiết mục nguy hiểm, người xem không làm theo!

Nghệ sĩ lập dị 47 tuổi Bello Nook đã phải dừng chân.

Bello Nook được bắn ra từ một nòng đại bác, bay qua một chiếc trực thăng đang xoay cánh, và “hạ cánh” xuống một đệm hơi.

Tiết mục ảo thuật của nghệ sĩ Hàn Quốc không tạo được hiệu ứng

Nghệ sĩ ảo thuật người Hàn Quốc Jeki Yoo đã so sánh việc được xuất hiện trong “America’s Got Talent” như “giấc mơ Mỹ” của đời anh. Nhưng tiết mục của Jeki đã không giúp anh tiến sâu hơn. Sau khi nhận được kết quả, chia sẻ phía sau sân khấu, Jeki lau nước mắt trong vòng tay vợ và nói: “Đây là giấc mơ Mỹ của tôi và giờ tôi đã đánh mất giấc mơ ấy rồi”.

Ảo thuật gia người Hàn Quốc Jeki Yoo đã phải dừng chân.

Tiết mục xiếc thăng bằng gây thót tim

Nghệ sĩ xiếc thăng bằng Jonathan Rinny khiến người xem “đau tim” bởi độ khó của tiết mục. Dù vậy, phần thi của Jonathan còn khá đơn giản, “mộc mạc”, xét về mặt giải trí, nên anh đã không thể đi tiếp.

Lưu ý: Tiết mục nguy hiểm, người xem không làm theo!

Bích Ngọc

Tổng hợp